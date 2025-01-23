Cezaevinden kaçıp eşini öldürdü

İzmir'de cezaevinden firar eden hükümlü Hasan Çırgı (26), eşi Melisa Çırgı'yı (25) bıçakla öldürüp kaçtı. Olay, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7510 Sokak'ta meydana geldi. 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı, cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti. İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti. Eşi Melisa Çırgı ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı. Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, hastaneye kaldırılan eşi Melisa Çırgı hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısını bir dere yatağında saklanırken yakaladı. 'Kasten yaralama', 'Oto hırsızlığı' gibi 48 ayrı suç kaydı çıkan Çırgı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.