Cezaevine girmemek için Türkiye’den kaçtı, dönüşte sahte pasaportla yakalandı

Bunun üzerine yolcunun üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında yolcuya ait olduğu tespit edilen pasaport bulundu. GBT ve parmak izi kontrolünde kimliği tespit edilen Moğolistan uyruklu kadın yolcunun Kocaeli ve İstanbul'da işlediği hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı.