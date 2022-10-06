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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Cezaevine götürülen tutuklu, yemek molasında firar etti

Cezaevine götürülen tutuklu, yemek molasında firar etti
Kastamonu'nun Cide ilçesinde hakkında tutuklama kararı verilen Atilla Yıldırım (35), cezaevine sevk edildiği sırada verilen yemek molasında firar etti. Hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Yıldırım, karıştığı bir kavga sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kastamonu merkezdeki cezaevine sevk edilen Yıldırım, önceki gece yolda aç olduğunu söyleyerek görevlileri pideciye uğramaya razı etti. Ardından tuvalete gitmek için izin isteyen Yıldırım, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan firar etti. Bunun üzerine operasyon başlatan polis ve jandarma ekipleri, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında önlemlerini artırdı. Jandarmanın çalışması sonucu yakalananYıldırım, Kastamonu Cezaevi'ne konuldu.

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Cezaevine götürülen tutuklu, yemek molasında firar etti
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