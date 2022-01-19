Cezasız kalmadılar

İstanbul Avcılar’da doktor Velit Çelebi’ye saldıran Mahmet Saib Ergör 11 bin 250 TL para cezasına çarptırıldı. İstanbul Esenyurt, Trabzon ve Denizli’de ise doktorlara saldıran 4 kişi tutuklandı
İstanbul Avcılar'da 13 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde, Dr. Velit Çelebi'ye Kovid-19 aşısı olmak isterken, beklettiği gerekçesiyle saldıran ve 2 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör hakkında jet karar çıktı. Geçen 31 Aralık'ta yaşanan olayın ardından "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ergör, 11 bin 250 TL para cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Ergür, iddialara göre, hakarette bulunup doktorun, 6 kez baş bölgesine yumruk attı. Öte yandan İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 9 Ocak'ta, acil serviste görevli bir doktora yumruk atarken, personeli, hasta ve hasta yakınlarını bıçakla tehdit eden Ali Rıza B. tutuklandı.
SUÇU ÇALIŞANI ÜSTLENDİ Trabzon'da kafeterya işleten Ali İzmirli (42), önceki gün randevu almadan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay'a muayene olmak istedi. İzmirli, randevusuz hasta kabul edilmediğini belirten doktorun elini sıkarak yaralayıp, kaçtı. Günay, beyaz kod verip şikâyette bulundu. Polis, aracın sahibi S.B.'yi gözaltına aldı. S.B.'nin, İzmirli'nin yanında çalıştığı ve suçu üstlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan İzmirli, "Kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle yaralama" suçundan tutukladı. S.B. adli kontrolle serbest bırakıldı. Günay, "Umarız bu tür olumsuzluklar yaşamayız" diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Doktorumuzun belki ameliyat olması gerekecek. Toplum bu tür aciz, karaktersiz insanları içinde barındırdıkça kaybeden yine toplum olacak" dedi.
2 DOKTORU REHIN ALAN SALDIRGAN TUTUKLANDI Denizli'de16 Ocak'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde seyyar satıcı Uğur Çalışkan (35), iddiaya göre parfüm satmak için girdiği hastanede tartıştığı iki doktoru rehin aldı. Çıkan arbedede doktor Osman Gazi Sağlam'ın (29) elinde çatlak oluştu. Çalışkan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı. Berkan ÇETİN/ SABAH
ŞEVKİMİZ KIRILIYOR
NİĞDEÖmer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta tarafından darp edilen nöroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay, yaşadıklarını unutamıyor. Akçay, "Çok yoğun bir çalışma sürecinde maalesef insanların bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır. Türkiye'nin birçok yerinden de bu tarz şiddet olaylarını duyuyoruz. Umarım tekrar yaşanmaz" dedi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu saldırgan M.F. adliyeye sevk edildi. AA
HAMİLE HEMŞİRE TABURCU OLDU İSTANBUL'DA
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, kan işlemi sırasında Gülcan A. adlı hastanın 4 yakını tarafından darp edilen iki aylık hamile hemşire Gülhan D. taburcu oldu. Hemşire ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gülhan D.'nin eşi Şehmuz D. 4 saldırgandan ikisinin tutuklandığını hatırlatarak "Temennimiz kalan diğer iki sanığın da tutuklanması. Sadece tutuklu yargılanmaları değil de aynı zamanda cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Eşimin tedirginliği devam ediyor ama inşallah bu süreci atlatacağız. Şu an işe dönmeyi düşünmüyor. Umarım emsal bir karar çıkar. Yoksa bu şiddet durmayacak" dedi. Dilan KAYA / SABAH