Cezayirli eşini öldürdü tanıştıranı bıçakladı

İstanbul Fatih'te Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2 yıl önce İstanbul'a geldi. Ardından Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi. İkili arasında ara ara yaşanan tartışmalardan biri de dün kıskançlık nedeniyle çıktı. Uğur, tartışma sırasında eşinin boğazını kesti. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Uğur ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı eşi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin aynı gün, eşiyle tanışmalarına vesile olan adamı da evinde bıçaklayarak yaraladığını belirledi. Polis eşini öldürüp bir kişiyi de yaralayan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.