"Checker" şebekesi! Bilgileri çalıp sattılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan sistemlerden sorgulama yetkisine sahip kullanıcı hesaplarını ele geçirmek için bir dizi "Oltalama" (Phishing) saldırıları düzenleyen bir Hacker şebekesini tespit etti.

Araştırmalarda; şebeke üyeleri tarafından ele geçirilen hesap bilgileri ile vatandaşlara ait hassas ve kişisel bilgilere ulaşıldığı ve bu bilgilerle daha önceden sızdırılan çok sayıda verinin birleştirildiği saptandı. Vatandaşlara ait ad, soyad, TC Kimlik Numarası, tapu kayıtları, adli sicil kayıtları adres ve GSM bilgileri, sağlık bilgileri ve seyahat bilgilerinin sorgulanabildiği "Checker" adı verilen yasa dışı bir sorgulama sistemi oluşturulduğu ve söz konusu bilgilerin ücret karşılığında satıldığı tespit edildi. Panel aracılığıyla vatandaşlara ait olan özel ve kişisel bilgilerin sorgulamaları yapılarak söz konusu bilgilerin tehdit ve şantaj için kullanıldığı veya kullanılmasına yol açıldığı belirlendi.





35'İ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK...

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Kırşehir, Şırnak, Kocaeli, Mardin, Aksaray, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Adana, Düzce, İzmir, Kırklareli, Bolu, Erzincan, Antalya, Bitlis, Tokat, Konya, Manisa ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 25 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 35'i 18 yaşından küçük ve "Suça Sürüklenmiş Çocuk" olmak üzere toplam 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat destekli baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 13 mermi, iki ruhsatsız av tüfeği ve mermileri ele geçirildi. Operasyonu düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve polislere teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonla ilgili bilgilendirmeler yaptı ve "Suç unsurlarına yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız gözaltına alınan şüphelilerden çoğunun yaşının 18'den küçük olması nedeniyle ailelere önemli bir görev düştüğünü ifade etti. "Panelciler" olarak adlandırılan ve operasyonla gözaltına alınan kişilerin arasında Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında ölenlerin ailelerini telefonla arayıp dalga geçen ve acılı ailelerin iletişim numaraları başta olmak üzere kişisel bilgilerini paylaşan bazı kişilerin de olduğu ifade edildi.