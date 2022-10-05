Haberler Yaşam Haberleri Chelsea Milan maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Milan maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 5.10.2022 21:16 Son Güncelleme: 5.10.2022 21:16

Chelsea Milan maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Milan maçı canlı yayın kanalı izle

Devler Ligi E grubunda Chelsea ile AC Milan kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak “Chelsea Milan maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Chelsea Milan maçı canlı izle linki ve maç detayları.

Chelsea Milan maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Milan maçı canlı yayın kanalı izle

Chelsea ile Milan Devler Ligi E grubu 3. Maçında karşılaşıyor. Devler Ligi mücadelesini canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler "Chelsea Milan maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

CHELSEA MİLAN MAÇI CANLI İZLE

Devler Ligi "Chelsea Milan maçı canlı izle" linki ve maç detayları şöyle;



CHELSEA MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Milan maçı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformunda naklen yayınlanacak.



CHELSEA MILAN MAÇI CANLI İZLE

Chelsea - Milan maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz

https://www.exxen.com/tr/sign-up



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. HAFTA GOLLÜ BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında kazanan Inter oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmalarında Bayern Münih, Viktoria Plzen'i konuk etti. Alman devi, ilk dakikalardan itibaren rakibine uyguladığı oyun üstünlüğü sonrası karşılaşmayı da 5-0'lık sonuçla kazandı. Diğer maçta ise Marsilya, Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye 11'de başladı. C grubunda sonucu merakla beklenen maçta Inter, Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. A grubunda oynadığı 2 maçı kazanan İtalyan temsilcisi Napoli ise, Ajax'a deplasmanda 6 gol atarken, Liverpool da evinde Rangers'ı 2-0'la geçti.



Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

  • Liverpool: 2 - Rangers: 0
  • Ajax: 1 - Napoli: 6
  • Porto: 2 - Bayer Leverkusen: 0
  • Club Brugge: 2 - Atletico Madrid: 0
  • Bayern Münih: 5 - Viktoria Plzen: 0

  • Inter: 1 - Barcelona: 0
  • Marsilya: 4 - Sporting Lizbon: 1
  • E. Frankfurt: 0 - Tottenham: 0
  • UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada yarın E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.
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Chelsea Milan maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Chelsea Milan maçı canlı yayın kanalı izle
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