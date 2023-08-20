Chopi Chopi isimli Mega yat Fethiye’ye demir attı

Bir süredir Muğla kıyılarında sahibi ve misafirlerini gezdirdiği öğrenilen Mega Yat Datçadan Fethiye iskelesine gelerek demir attı. Fethiye iskelesinden Lübnanlı iş adamının Mega yatına 120 bin litre akaryakıt alınırken Mega yattan bir grup misafir sabah saatlerinde iskeleden ayrılıp Dalaman Havalimanı'na gittiği öğrenildi. Lübnanlı Taha Mikatinin Mega yatının aldığı 120 ton akaryakıt karşılığında yaklaşık 3 buçuk milyon TL ödediği öğrenildi.

5 milyar dolar servete sahip olduğu belirtilen Telekomünikasyon şirketleri sahibi Lübnanlı iş adamı Taha Mikatinin aile evi olarak adlandırdığı dünyanın en güzel yatları arasında yer alan Chopi Chopi İsimli 80 metre uzunluğundaki Cayman adaları bayraklı Mega yatın Fethiye iskelesinden akaryakıt ikmali yaptıktan sonra Yunanistan'ın Rodos adasına hareket edeceği öğrenildi. 26 personel ile 8 ismi öğrenilemeyen özel misafirin bulunduğu 2 bin 421 grostonluk Mega yatın aslen "Eğlence amaçlı aile evi"olarak tasarlandığı kaydedildi.

ÖZELLİKLERİ

Chopi Chopi 5 lüks çift kabin özel Vip teraslı özel bir suit, 6 geniş açık güverte, alt güvertede bulunan 100 metrekarelik plaj kulübü içeriyor.Birden fazla yemek ve salon alanı, 2 asansör, yüzen ev herhangi bir zamanda 12 konuk ağırlayabilir ve yaklaşık 31 mürettebat ve 9 personel istihdam ediyor. Ayrıca gemi benzersiz bir dairesel pilot ev, sauna, Türk hamamı ve masaj odası ile tam bir günlük SPA ve arkada yer alan bir helikopter pisti de bulunuyor.

Chopi Chopi 9 yıl önce 2014 dünya yat kupasını evine götürdü. Ondan öncede Showboats tasarım ödülleri, en iyi iç dekorasyon ödülü 2014 dünya süper yat ödüllerinde hakem heyeti ödülünü kazandı.