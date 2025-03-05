CHP Aliağa’da tel tel dökülüyor! Önce Akın şimdi de Çoban CHP’den istifa etti

Aliağa ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Erdoğan Çoban da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Son istifa ile birlikte CHP'nin meclis üye sayısı 16'ya düşerken Cumhur ittifakı ise MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte mecliste 14 sandalyeye sahip bulunuyor. CHP'den istifa eden 2 bağımsız meclis üyesinin Cumhur ittifakı ile birlikte hareket etmesi halinde her iki tarafında sandalye sayısı 16'ya çıkmış olacak. Oylamalarda eşitlik durumunda belediye başkanının oyu iki oy sayılacağı için Cumhur İttifakı bundan böyle meclisten istediği önergeyi geçirebilecek.

Son yerel seçimlerde MHP'li Serkan Acar, CHP'li rakibine bin oy fark atarak bir kez daha Aliağa Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Meclis çoğunluğu ise CHP'ye geçti. Yeni dönemde belediye meclisinde CHP'nin 18, MHP'nin başkanla birlikte 14 meclis üyesi görev aldı.

İSTİFA GELDİ

Geçtiğimiz hafta CHP'de istifa krizi yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Yunus Akın partisinden istifa etti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Aliağa'ya giderek krize el koydu. Aslanoğlu'nun olası istifaların önüne geçmek için Aliağa'ya gittiği belirtildi.

ÇOBAN'DA İSTİFA ETTİ

Tam istifalar bitti denirken Aliağa'dan bir istifa haberi daha geldi. Aliağa ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Erdoğan Çoban partisinden istifa etti. İstifa ile birlikte CHP'nin meclis üyesi sayısı 16'ya düştü. MHP'nin (Cumhur İttifakı) üye sayısı başkanla birlikte 14. Son istifaların ardından meclisteki bağımsız üye sayısı ise 2'ye yükseldi. Oylamalarda 2 bağımsız üye Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse eşitlik olacak.

BAŞKANIN OYU İKİ SAYILACAK

Yönetmeliğe göre; oylamalardaki eşitlikte başkanın oyu iki oy sayılacak. Böylece Cumhur İttifakı, meclise sunduğu önergeleri istediği şekilde geçirebilecek.