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Giriş Tarihi: 10.4.2023 15:02 Son Güncelleme: 10.4.2023 15:02

CHP Ankara milletvekili adayları 2023: 28. Dönem CHP Ankara milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi

CHP Ankara milletvekili aday listesi 2023 gündemdeki yerini aldı. 2023 Seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan liste merak konusu oldu. Bu noktada CHP Ankara milletvekili adayları kimler, hangi isimler var sorusu yanıt aramaya başladı. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime giriyor. Peki, CHP Ankara milletvekili adayları tam listesinde kimler var? İşte, 28. Dönem CHP Ankara milletvekili adayları listesi…

CHP Ankara milletvekili adayları 2023: 28. Dönem CHP Ankara milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi

CHP Ankara milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt arıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Bu gelişme sonrası hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. İYİ Parti ile 16 ilde ortaklaşan CHP, 7 ilde aday göstermedi. Bu iller ise Gümüşhane, Bitlis, Muş, Çankırı, Aksaray, Yozgat ve Bayburt. Peki, CHP Ankara milletvekili adayları tam listesinde kimler var? İşte 28. Dönem CHP Ankara milletvekili adayları tam listesi 2023

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı.

CHP LİSTESİNDEN 78 KONTENJAN

Gelecek Partisi'nden 19, Deva Partisi'nden 25, Demokrat Parti'den 3, Saadet Partisi'nden (SP) 24 aday ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CHP listesinde yer aldı.

Böylece diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayrılmış oldu.

2023 CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ

ANKARA 1. BÖLGE

ANKARA-1 1 GAMZE TAŞCIER

ANKARA-1 2 DENİZ DEMİR

ANKARA-1 3 OKAN KONURALP

ANKARA-1 4 SADULLAH ERGİN

ANKARA-1 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI

ANKARA-1 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER

ANKARA-1 7 DENİZ ÇAKIR

ANKARA-1 8 KEMAL AKKURT

ANKARA-1 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ

ANKARA-1 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ

ANKARA-1 11 HÜSEYİN CANGÜNER

ANKARA-1 12 AYCAN KOÇTÜRK

ANKARA-1 13 ARMAĞAN ERDOĞAN

ANKARA 2. BÖLGE

ANKARA-2 1 MURAT EMİR

ANKARA-2 2 İDRİS ŞAHİN

ANKARA-2 3 SEMRA DİNÇER

ANKARA-2 4 İREM YAMAN

ANKARA-2 5 ORKUN KANBER

ANKARA-2 6 ALİ RIZA ERBAY

ANKARA-2 7 ERDAL KİZİROĞLU

ANKARA-2 8 ÖZKAN OKTAN

ANKARA-2 9 FUNDA CENGİZ YÜKSEK

ANKARA-2 10 EROL TOSUN

ANKARA-2 11 NURSEL ÖCAL

ANKARA 3. BÖLGE

ANKARA-3 1 TEKİN BİNGÖL

ANKARA-3 2 UMUT AKDOĞAN

ANKARA-3 3 MESUT DOĞAN

ANKARA-3 4 AYLİN YAMAN

ANKARA-3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY

ANKARA-3 6 MEHMET AKYÜREK

ANKARA-3 7 MEHTAP YÜCEL

ANKARA-3 8 MEMET YULA

ANKARA-3 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR

ANKARA-3 10 ÖMER YILMAZ

ANKARA-3 11 ELMAS KÜBRAKARACA

ANKARA-3 12 HASAN CEMYILMAZ

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CHP Ankara milletvekili adayları 2023: 28. Dönem CHP Ankara milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi
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