CHP Ankara milletvekili adayları 2023: 28. Dönem CHP Ankara milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi

CHP Ankara milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt arıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Bu gelişme sonrası hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. İYİ Parti ile 16 ilde ortaklaşan CHP, 7 ilde aday göstermedi. Bu iller ise Gümüşhane, Bitlis, Muş, Çankırı, Aksaray, Yozgat ve Bayburt. Peki, CHP Ankara milletvekili adayları tam listesinde kimler var? İşte 28. Dönem CHP Ankara milletvekili adayları tam listesi 2023