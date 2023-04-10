CHP Ankara milletvekili adayları 2023: 28. Dönem CHP Ankara milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi

CHP Ankara milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt arıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Bu gelişme sonrası hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. İYİ Parti ile 16 ilde ortaklaşan CHP, 7 ilde aday göstermedi. Bu iller ise Gümüşhane, Bitlis, Muş, Çankırı, Aksaray, Yozgat ve Bayburt. Peki, CHP Ankara milletvekili adayları tam listesinde kimler var? İşte 28. Dönem CHP Ankara milletvekili adayları tam listesi 2023
CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı.
2023 CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ
ANKARA 1. BÖLGE
ANKARA-1 1 GAMZE TAŞCIER
ANKARA-1 2 DENİZ DEMİR
ANKARA-1 3 OKAN KONURALP
ANKARA-1 4 SADULLAH ERGİN
ANKARA-1 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI
ANKARA-1 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER
ANKARA-1 7 DENİZ ÇAKIR
ANKARA-1 8 KEMAL AKKURT
ANKARA-1 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ
ANKARA-1 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
ANKARA-1 11 HÜSEYİN CANGÜNER
ANKARA-1 12 AYCAN KOÇTÜRK
ANKARA-1 13 ARMAĞAN ERDOĞAN
ANKARA 2. BÖLGE
ANKARA-2 1 MURAT EMİR
ANKARA-2 2 İDRİS ŞAHİN
ANKARA-2 3 SEMRA DİNÇER
ANKARA-2 4 İREM YAMAN
ANKARA-2 5 ORKUN KANBER
ANKARA-2 6 ALİ RIZA ERBAY
ANKARA-2 7 ERDAL KİZİROĞLU
ANKARA-2 8 ÖZKAN OKTAN
ANKARA-2 9 FUNDA CENGİZ YÜKSEK
ANKARA-2 10 EROL TOSUN
ANKARA-2 11 NURSEL ÖCAL
ANKARA 3. BÖLGE
ANKARA-3 1 TEKİN BİNGÖL
ANKARA-3 2 UMUT AKDOĞAN
ANKARA-3 3 MESUT DOĞAN
ANKARA-3 4 AYLİN YAMAN
ANKARA-3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY
ANKARA-3 6 MEHMET AKYÜREK
ANKARA-3 7 MEHTAP YÜCEL
ANKARA-3 8 MEMET YULA
ANKARA-3 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR
ANKARA-3 10 ÖMER YILMAZ
ANKARA-3 11 ELMAS KÜBRAKARACA
ANKARA-3 12 HASAN CEMYILMAZ