CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın oğlu Özgür Saatçi ile beraber meclis salonunu karıştırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önceki gün yapılan toplantısı yarım kalmıştı. Salonda meclisi takip etmek isteyen CHP'li üyeler ortalığı karıştırmış, sloganlar atarak meclise başkanlık eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Polat Bora Mersin'in sözünü kesen CHP'li provokatörlere meclis üyeleri de destek vermişti. CHP'li Söke Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Fahri Semerci, meclise başkanlık eden Mersin'e kalem fırlatmıştı. Provokatörlere destek veren CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı da büyük tepki çekti. CHP'li provakatörlerin meclisin çalışmasına izin vermemesi üzerine oturum 15 Eylül Salı gününe ertelendi. Salon polis eşliğinde boşaltıldı.

CHP'Lİ BAŞKANIN OĞLU DA BAŞROLDE

Meclis toplantısında ortalığı karıştıran CHP'liler arasında CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın oğlu Özgür Saatçı başı çekti. Hiç bir görevi olmayan Özgür Saatçı, "Çıkarın bürokratları" diye kolunu kaldırarak etrafa bağırıp çağırdı. Bağırdığı için mecliste kendisine tepki gösterenlere de "sen bana bağıramazsın. Kes lan köpek" diye hakaretler savurdu.