Haberler Yaşam Haberleri CHP Bilecik’te rüşvetin ardından şimdi de uyuşturucu skandalı
Giriş Tarihi: 19.8.2022 16:12 Son Güncelleme: 19.8.2022 16:41

CHP Bilecik’te rüşvetin ardından şimdi de uyuşturucu skandalı

Bilecik’te Jandarma operasyonunda yarım kilodan fazla uyuşturucuyla yakalanan Mustafa Ada isimli şahıs, CHP’nin gençlik kolları başkanı çıktı. CHP’nin eğitim ekibinde yer alan zanlının Bilecik Belediyesinde çalıştığı anlaşıldı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP Bilecik’te rüşvetin ardından şimdi de uyuşturucu skandalı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Ada isimli şahıs durduruldu.

Motosiklette yapılan aramalarda 656 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan Mustafa Ada'nın evinde yapılan aramalarda ise 119 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

CHP'NİN GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ÇIKTI

Uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinden gözaltına alınan Mustafa Ada'nın CHP'nin İnhisar ilçe teşkilatında Gençlik Kolları Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ada'nın CHP'nin eğitim veren ekibinin içinde olduğu ve aynı zamanda Bilecik Belediyesinde çalıştığı öğrenildi. Aylar önce Bilecik Belediyesine yapılan büyük rüşvet operasyonuyla sarsılan Bilecik'te CHP'nin adı bu kez uyuşturucu ticaretine karıştı. Yaşanan olay Kentte büyük yankı uyandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM SONUÇLARI 2022 SORGULA: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
'3 erkek beni kaçırdı' demişti! Şoke eden gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ÖSYM açıklama bekleniyor! YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP Bilecik’te rüşvetin ardından şimdi de uyuşturucu skandalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA