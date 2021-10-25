CHP Disiplin Kurulu toplandı! Karar 29 Kasım’da verilecek

Muğla Fethiye'de yaşayan ve basketbol gönüllüsü Serkan Yalnız, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiği ve telefonda sinkaflı sözler sarf ettiği iddiasıyla suç duyusunda bulunmuştu. Serkan Yalnız ayrıca, Alim Karaca'nın kendisine yönelik, 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' dediğini iddia ederek koruma talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine CHP, Alim Karaca hakkında inceleme başlattı. Karaca ile ilgili kararı CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıkladı. Öztrak, "Fethiye Belediye Başkanı'mız Alim Karaca'yı disipline sevk ettik" dedi.

Kamuoyu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan çıkacak kararları merakla bekliyor. CHP Disiplin Kurulu Üyeleri, genel merkezde tüm üyeleriyle toplandı. Bir vatandaşa sinkaflı sözler sarf ettiği gerekçesiyle CHP'nin disipline sevk ettiği Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, hakkındaki kararın 29 Kasım'da verileceği öğrenildi.