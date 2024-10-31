CHP Genel Başkanı Özel’den Başsavcıya ağır tehdit

Özgür Özel yargıyı hedef aldığı konuşmasında, "Akın Gürlek vicdanı olmayan aklı olmayan hastane hastane gezen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek adliye adliye hukuk katledilsin diye gezen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir" dedi. Özel'in yargıyı hedef alan sözleri hukuk camiasında tepki ile karşılandı.

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanmıştı. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy vekâleten Esenyurt Belediye Başkanlığına atandı. Terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanan Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto eden CHP Esenyurt meydanında toplandı. Protestoda konuşan Özgür Özel İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i açık açık tehdit etti. Yargıyı hedef alan Özel başsavcı Gürlek'in aklının ve vicdanının olmadığını iddia edecek kadar hakaret vari sözler sarf etti.

Protestoda konuşan Özgür Özel, "Görevi Bakan yardımcılığıydı, siyasiydi bir telefonla bana İstanbul'da lazımsın diye ta devletin en tepesinden aldığı emirle koştu geldi ve dünki operasyonu yönetti" dedi ve başsavcı hakkında ağır ifadeler kullandı. Özgür Özel konuşmasının devamında, "Akın Gürlek savcı değildir. Akın Gürlek hukukçu değildi. Akın Gürlek vicdanı olmayan aklı olmayan hastane hastane gezen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek adliye adliye hukuk katledilsin diye gezen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir" diye konuştu. Özgür Özel'in konuşması yargı camiasında tepki ile karşılandı. Başsavcı Akın Gürlek'in Özgür Özel'i dava etmesi bekleniyor.