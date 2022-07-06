CHP İl Başkanı’ndan AK Parti Merkez İlçe Başkanı’na tehdit

CHP Karabük İl Başkanı, il binasında düzenlediği basın toplantısında, Karabük ilindeki bazı kamu kurum kuruluşları hedef gösterirken, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya'nın kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar üzerine" Bu arkadaş kendisine çeki düzen versin. Vermiyorsa da verdirmesini biliriz."

İl Başkanı Çakır, "AK Parti Merkez İlçe Başkanı, ismini de söyleyim Özkan Çetinkaya son zamanlarda gerek Genel Başkan yardımcılarımıza, gerek milletvekillerimize sosyal medya üzerinden hakaretler yağdırıyor. Çok ilginç bunları yaptıktan sonra kaldırıyor. Doğruysa neden paylaşımlarını kaldırıyorsun. Doğru değilse neden paylaşıyorsun.

Bizim üslubumuz bu değil. Kavga edeceksek Karabük'ün menfaatleri için kavga edelim. Muhtemelen bu arkadaşa dediler ki sen CHP'ye saldır belki prim yaparsın. Yakında seçim de var beklentisi de olabilir. Bu arkadaşımızın bundan sonraki söylemlerine dikkat etmesini istiyorum. Eğer üslup bozulursa bizlerde aynı şekilde aynı sertlikte cevap veririz. Bu arkadaş kendisine çeki düzen versin. Vermiyorsa da verdirmesini biliriz."

Öte yandan AK Parti İl Başkanı İsmail Altın öz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada" CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır Merkez İlçe Başkanımıza 'Kendisine çeki düzen versin, vermezse biz verdirmesini biliriz' demiş. CHP Karabük İl Başkanı olarak kendi ilçe başkanlarını ister döversin ister söversin ama benim ilçe başkanıma ağzını açıp bir şey söyleyemezsin Sayın Başkan. Her gün CHP'li yöneticiler AK Parti Genel Başkanımıza ve Parti yöneticilerimize her türlü hakareti yapacak size kimse bir şey diyemeyecek öyle mi?

Merkez İlçe Başkanımız Özkan Çetinkaya'nın her türlü yanındayız. Çeki düzen vermesi gereken bir yer varsa bu da CHP'nin kendisidir. İktidara geleceklermiş yüzde 24 oyla nasıl iktidar olacaksınız. HDP'ye güvenen CHP ve yandaşlarını bu millet sandığa gömecektir" dedi.