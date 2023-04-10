CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yakınlarına 6 Nisan günü saat 04:00 sıralarında ateş açıldığına yönünde yapılan açıklamalar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlatılmıştı. Yakalanan şüpheliler ifadelerinde, "E.D. isimli şahsın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiğini" söyledi. 4 şüpheli ifadelerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
RASTGELE ATEŞ AÇTI
TEM otoyolunda seyir halinde oldukları esnada sağ ön yolcu koltuğunda oturan E.D'nin instagram üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rast gele havaya doğru ateş etmeye başladığı bu sırada kamera görüntüleri ile sabit aracın tesadüfen CHP il binasının önünden ilerlediği ortaya çıktı.
CHP İl Başkanlığına ateş açıldı iddiası asılsız çıktı | Video
BİNAYA YÖNELİK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli, E.D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığının kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı, canlı yayının farklı kişiler tarafından izlenmesi üzerine kayıt altına alındı.
ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER
Görüntülerin incelenmesiyle olayın anlatıldığı şekilde gerçekleştiği tespit edildi. Olay sırasında araç içerisinde bulunmayan fakat gözaltında olan Anıl Ö. serbest bırakıldı. Araç içerisinde bulunan Ferhat E.E. , Akif P. ile Berkan Ö. isimli şahıslar adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan fakat yakalanamayan E D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunuldu.