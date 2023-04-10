CHP İl Başkanlığına ateş açıldı iddiası asılsız çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yakınlarına 6 Nisan günü saat 04:00 sıralarında ateş açıldığına yönünde yapılan açıklamalar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlatılmıştı. Yakalanan şüpheliler ifadelerinde, "E.D. isimli şahsın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiğini" söyledi. 4 şüpheli ifadelerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

TEM otoyolunda seyir halinde oldukları esnada sağ ön yolcu koltuğunda oturan E.D'nin instagram üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rast gele havaya doğru ateş etmeye başladığı bu sırada kamera görüntüleri ile sabit aracın tesadüfen CHP il binasının önünden ilerlediği ortaya çıktı.

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BİNAYA YÖNELİK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, E.D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığının kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı, canlı yayının farklı kişiler tarafından izlenmesi üzerine kayıt altına alındı.