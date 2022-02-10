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Giriş Tarihi: 11.2.2022

CHP İlçe Başkanı ‘adam öldürmeye teşebbüs’ten tutuklandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP İlçe Başkanı ‘adam öldürmeye teşebbüs’ten tutuklandı
Balıkesir Savaştape'de, önceki akşam bir eğlence mekânına giderek alkol alan CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, bir süre sonra yanında bulunan arkadaşlarıyla kavga etti. Diğer müşterilerin araya girmesiyle yatıştırılan kavganın ardından, taraflar evlerine gitti. Bir süre sonra Dinç, kavga ettiği arkadaşlarını telefonla arayıp boş bir arsaya çağırdı. Gece 03.30 sıralarında belirlenen yerde buluşan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Dinç, rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Mehmet A., Ozan K., Ahmet Ş. ile kaçarken hareket halindeki tankere çarpan Ercüment Ç. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olduğu belirtilen Mehmet A.'nın tedavisi sürüyor. Umut Dinç, "Adam öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne konuldu.

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CHP İlçe Başkanı ‘adam öldürmeye teşebbüs’ten tutuklandı
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