CHP İlçe Kongresi’nde eski başkanlar kavga etti!

CHP Balçova İlçe Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ile CHP'li Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın eşi Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında çok sert tartışma yaşandı. Çakmur'un konuşması esnasında Çalkaya ayağa fırlayarak "İzmir'in anasını belledin defol git buradan" dedi.

CHP'de seçim yenilgisinden sonra sular durulmuyor. CHP'de klasik haline gelen kongre kavgaları ise hız kesmeden sürüyor. CHP, İzmir'deki ilk kongresini Balçova ilçesinde yaptı. CHP Balçova Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ile CHP'li Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın eşi Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında sert tartışma yaşandı. Mehmet Ali Çalkaya tartışmanın sonunda kürsüye doğru hamle yapsa da partililer tarafından engellendi. Yüksel Çakmur'un konuşma yaptığı sırada, Mehmet Ali Çalkaya ayağa kalkarak, Çakmur'un, İzmir'de başarısız olması nedeniyle Burhan Özfatura'nın seçimleri kazandığını ifade etti.

Yüksel Çakmur'a yüksek sesle çıkışan Mehmet Ali Çalkaya, "Özfatura'ya bu seçimi sen verdin. İzmir'i takunyalılara ellerinle sen teslim ettin." diyerek Yüksel Çakmur'a sert çıkıştı. Çakmur "Tartışmayacağım" diyerek ortamı sakinleştirmek istese de Çalkaya, Tartışmayacaksın, milletin akılıyla alay etme. Benim aklım çalışıyor. Özfatura'ya, takunyalılara bu kenti sen teslim ettin." diye konuştu.

DEFOL GİT

Çalkaya konuşmasına şöyle devam etti: Bırakın bunu, burası martaval okunacak yer değil, burası CHP Balçova Kongresi. Takunyalı devrini sen başlattın, başarılı olsaydın burada bir takunyalı seçim kazanmazdı. 'Defol git' sözlerinin havada uçuştuğu tartışmada Yüksel Çakmur şu ifadeleri kullandı, "Beni 12 Mart'lar 12 Eylül'ler korkutamadı sen hiç korkutamazsın. Cevap vermeyeceğim, yanıt vermeyeceğim. Söyleyen insanlara bakalım. Sanılıyorsa bu bağırmalar, çağırmalar beni ürkütüyor, ben demokrasi içinde, özgürlük içinde yetişmişim. Her yerde özgürlük bayrağını dalgalandırmışım. Beni 12 Mart'la, 12 Eylül'ler, Kenan Evren'ler korkutamadı. Senin gibiler hiç korkutamaz. Halkla beraberim" dedi.