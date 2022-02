CHP “I’m OK” zihniyeti ile yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'da yağan yoğun karda İngiltere ve ABD büyükelçileriyle görüşmesinin, "I'M OKEY" zihniyetinden yani 'Sizin her söylediğinize tamamım, hazırım' psikolojisiyle gerçekleştiğini söyledi. Göksu, "İstanbul'un en zor anlarında İstanbulluların değil, İngiliz Büyükelçi'nin yanında olan İBB Başkanı hemen arkasından bir başka büyükelçi görüşmesi daha gerçekleştirdi. Güven mektubunu yeni sunmuş, Ankara'da herhangi bir görüşme yapmamış bir büyükelçinin arka kapı diplomasisi neticesinde İstanbul'a gelerek gerçekleştirdiği bu görüşme, muhatabının kendine ikinci bir 'kalkan' arama çabalarının neticesi olarak gerçekleşmiştir" dedi.

MİLLETİN FAYDASI OLUNCA: "I'M NOT OKEY"

'ABD Büyükelçisi'nin bu ziyaret ile kime, hangi sembolik mesajları vermek istediğinden daha çok, İBB Başkanı'nın kendisinin dışarıya verdiği mesaj veya psikoloji ile ilgileniyorum' diyen Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, ABD Büyükelçisiyle yapılan görüşmenin kameralara açık kısmında şahit olduğumuz bir diyalog vardı. Sayın Büyükelçi bir şeyler anlatıyor. Klasik olarak iki ülke arasındaki işbirliğinden falan bahsediyor. Sayın Başkan da cevaben, bağlamı hiç uymasa da 'OKEY. I am OKEY' gibi bir cevap veriyor. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Burada konu asla İngilizce ile ilgili bir ima falan değil; tamamen o diyaloğun yansıttığı psikolojiye dikkatinizi çekmek istiyorum. Belli ki, karşınızdakinin ne söylediğini çok iyi anlamıyorsunuz. Olabilir. Ama galiba bunun sizin açınızdan bir önemi yok. Çünkü, siz her halükarda, "OK. I am OK" demeye yani "Ben sizin söylediklerinize OKEY'im. Ben tamamım. Ben hazırım" demeye şartlanmışsınız. Bakın bunu sadece bu cümleden hareketle söylemiyorum. İngiltere Büyükelçisi ile yenen balığın temelinde de aynı şey, yani 'I am OK' psikolojisi" var. Yani "I am OK"; sizin yabancı dil seviyenizi değil, yabancılar karşısındaki psikolojik seviyenizi işaret ediyor. İşte İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı için kaygı verici olan da budur. Mesele, "I am OK" veya "I am not OK" değildir. Önemli olan neye "OK" dediğiniz ve "OK" dediğiniz şeyin anlamını bilip bilmemenizdir. Zaten sizin zihinsel haritanız, kategorik olarak ya "I'm okey" veya "I'm not okey" uçlarında yoğunlaşmaktadır. Ülkemizin ve milletimizin faydasına olan her şeye "I'm not okey" derken, dışarıdan gelen her teklife içeriğini anlasanız da anlamasanız da "I'm okey" demeye hazır bir zihin yapısına sahipsiniz."