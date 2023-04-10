CHP İstanbul milletvekili adayları tam liste 2023: CHP İstanbul milletvekili adayları kimler?

CHP İstanbul milletvekili adayları belli oldu. İYİ Parti ile 16 ilde ortaklaşan CHP, 7 ilde aday göstermedi. CHP 14 Mayıs seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili adaylarını teslim etti. CHP; Gümüşhane, Bitlis, Muş, Çankırı, Aksaray, Yozgat ve Bayburt'ta aday çıkarmadığı biliniyor. Peki CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesinde kimler var? 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları son durum