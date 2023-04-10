CHP İstanbul milletvekili adayları tam liste 2023: CHP İstanbul milletvekili adayları kimler?

CHP İstanbul milletvekili adayları belli oldu. İYİ Parti ile 16 ilde ortaklaşan CHP, 7 ilde aday göstermedi. CHP 14 Mayıs seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili adaylarını teslim etti. CHP; Gümüşhane, Bitlis, Muş, Çankırı, Aksaray, Yozgat ve Bayburt'ta aday çıkarmadığı biliniyor. Peki CHP İstanbul milletvekili adayları tam listesinde kimler var? 2023 CHP İstanbul milletvekili adayları son durum
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı.
CHP LİSTESİNDEN 78 KONTENJAN
Gelecek Partisi'nden 19, Deva Partisi'nden 25, Demokrat Parti'den 3, Saadet Partisi'nden (SP) 24 aday ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CHP listesinde yer aldı.
Böylece diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayrılmış oldu.
İSTANBUL 1. BÖLGE
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA Partisi)
8. Hasan Karal (DEVA Partisi)
9. Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
İSTANBUL 2. BÖLGE
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
İSTANBUL 3. BÖLGE
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)