CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarına büyük ayıp: Randevu bile vermediler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar İlçesine bağlı Uzundere Mahallesinde 15 yıl önce startını verdiği kentsel dönüşüm projesini tamamlamayınca binlerce aile mağdur oldu.

SİYASİ PARTİLERDEN RANDEVU ALIP DESTEK İSTEDİLER

Seslerini duyurmak için bu güne kadar bir çok eylemin altına imza atan mağdurlar bu sefer de siyasi partilerin İzmir'deki temsilcilerini ziyaret edip destek talebinde bulunmak istedi.

CHP HARİÇ HEPSİ KABUL ETTİ

Siyasi partilerin İzmir il başkanlıkları, kentsel dönüşüm mağdurlarının randevu taleplerini geri çevirmeyip vatandaşlarla görüşürken CHP İzmir İl Başkanlığı, mağdurların randevu taleplerini görmezden gelmeyi tercih etti.

KİRA DESTEĞİ 12 BİNDEN 25 BİN LİRAYA ÇIKARILSIN

Hak sahipleri, yaptıkları ziyaretlerde siyasi parti temsilcilerine artan kiralar karşısında mevcut 12 bin TL'lik kira desteğinin yetersiz kaldığını, bu rakamın 25 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini vurguladı, destek talebinde bulundu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç

BİZİ DİNLEME NEZAKETİ BİLE GÖSTERMEDİLER

CHP'nin yeni İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten randevu talep etmelerine rağmen günlerdir geri dönüş yapılmadığını belirten Uslu: "Yıllardır çözülemeyen sorunlarımızın merkezinde yer alan, bu işin baş mimarı olan CHP ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı olduğu siyasi partiden, en azından dinleme nezaketi beklerdik. Ancak maalesef kapılar bize yine kapalı kaldı." Diye konuştu.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Karşılaştıkları manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Uslu: "CHP'nin yeni İl başkanının koltuğa oturması bizlere, yani Uzundereli mağdurlara yeni umut olmuştu. CHP İl Başkanından çözüm noktasında beklentilerimizin karşılanacağı ümidiyle görüşme talebinde bulunduk. Fakat CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan beklediğimiz desteği alamadık. CHP'nin yeni İzmir İl Başkanı ile yapılması planlanan görüşme için randevu istendi ancak talep karşılanmadı" diye konuştu.

CHP İZMİR'DE HALKÇILIKTAN UZAK KALDI

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2 yıllık bir süreç geçmiş olmasına rağmen İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın da kendilerine randevu vermediğini hatırlatan Uslu: "Yıllardır devam eden bu süreçte çözüm beklerken, Cemil Tugay'ın bugüne kadar Uzundere hak sahipleri ile görüşmeyip çözüm üretmediği gibi, yine aynı duyarsızlıkla yeni il başkanı ile karşılaştık. Diğer siyasi partiler bizleri dinledi, ancak CHP'den ne randevu alabildik ne de bir destek açıklaması gördük. Bu da bizleri fazlasıyla üzdü, yaraladı" diye konuştu.

ÇAĞRIMIZ NET

Açıklamasına, "Bizler için bu konu siyasi değil, tamamen barınma, yaşam hakkı ve ekonomik gerçeklik meselesidir." Diyerek devam eden Uslu: "Hak sahipleri olarak beklentimiz son derece açıktır. Kira destek bedelleri acilen günümüz ekonomik koşullarına uygun şekilde artırılmalıdır. Uzundere kentsel dönüşüm süreci şeffaf, planlı ve hızlandırılmış bir takvim ile yönetilmelidir. Tüm siyasi parti temsilcileri ayrım gözetmeksizin vatandaşın sorununu dinlemeli ve çözüm üretmelidir. Tüm kurum ve siyasi partilere çağrımız nettir. Uzundere'de yaşanan mağduriyeti görmezden gelmeyin, hak sahiplerinin sesi olun, çözümün parçası olun." Diye konuştu.