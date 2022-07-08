CHP Maltepe’de Kurban Bayramına 2 gün önce başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden, kurban bayramında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vatandaşlar tarafından bağışı yapılan kurbanlıkların kesildiğini ve etlerinin de Cuma gününden itibaren dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

Öztürk sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sofranıza katkımız oluyor yüreğinize dokunabiliyorsak bizden mutlusu olmaz. Maltepe Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık et dağıtımımız başladı. Bu zor günleri dayanışma ile atlatıp halkımızın bir daha yaşamamasını sağlayacağız."

İbadet zamanından önce bağışı yapılan kurbanlıkların kesilerek etlerinin dağıtımının yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Mustafa Yıldız adlı vatandaş; "Sarp bey biz Müslümanlar Kurban Bayramında kurban kesiyoruz. 2 gün önce kurban kesmeyiz, kurban biz Müslümanlar için zamanı belli olan bir ibadettir. Sizin siyasi oyuncağınız olan bir gösteri değil. Kurban Bayramı değil bugün yani." dedi.

Hasan Kayan; "Orucunu iftar saatinden önce açanlara, Kurbanlığını Kurban Bayramından önce kesip dağıtlamalarına şaşırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Bayram namazı diye bir şey biliyor musunuz' diye soran Tuncer Çankaya; "Kurban olabilmesi için o namazdan sonra kesilmesi lazım hayvanın. Ama CHP zihniyetinde namaz diye bir şey olmadığı için milleti böyle kurban eti diye kandırırsınız." şeklinde konuştu.

Ali Osman Sarı ise; "Bu senede hac mevsimi Kurban Bayramına denk geldi' başlığından daha komik bence." şeklinde paylaşımda bulundu.

M. Efe Beyoğlu da; "Maltepe belediyesi et dağıtımına başladı mı? Yahu daha kurban gelmedi kurban kesilmedi bile. Hangi kurban etini dağıtıyorsunuz? Maltepe belediyesi mi? Allah korusun, günahımı bile vermem." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na katıldığını hatırlatan Eva Çelebi adlı sosyal medya kullanıcısı ise; "Çözüme kurban bayramından başlamış galiba. Ha iki gün önce ha iki gün sonra takılmayalım demiş. Ramazan'ı da aralık ayına sabitler oh mis..." şeklinde paylaşım yaptı.

Alp Karabulut; "Günde 40 iftar açan, haftanın her günü cuma namazı kılan bir zihniyetin kurbanı da bayramdan önce kesmesi yadırganmamalı." ifadelerini kullandı.