CHP Milletvekili Adayları Listesi Açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. dönem CHP Milletvekili adayları kimler?

28. Dönem CHP Milletvekili adayları listesi açıklandı! Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, hem 13. Cumhurbaşkanı için hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verecek. Milletvekillerini belirlemek için yoğun mesai harcayan partiler, aday listelerini YSK'ya teslim etti. Böylece seçime kısa süre kala Cumhuriyet Halk Partisi CHP Milletvekili aday listesi belli oldu. YSK'ya verilen listede, CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı. Peki, CHP Milletvekili adayları listesinde kimler var? 2023 CHP Milletvekili adayları kimler, kim hangi ilden aday oldu? İşte, il il aday listesi ve detayları…