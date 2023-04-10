CHP Milletvekili Adayları Listesi Açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. dönem CHP Milletvekili adayları kimler?

28. Dönem CHP Milletvekili adayları listesi açıklandı! Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, hem 13. Cumhurbaşkanı için hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verecek. Milletvekillerini belirlemek için yoğun mesai harcayan partiler, aday listelerini YSK'ya teslim etti. Böylece seçime kısa süre kala Cumhuriyet Halk Partisi CHP Milletvekili aday listesi belli oldu. YSK'ya verilen listede, CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı. Peki, CHP Milletvekili adayları listesinde kimler var? 2023 CHP Milletvekili adayları kimler, kim hangi ilden aday oldu? İşte, il il aday listesi ve detayları…
CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı.
28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
CHP milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.
İşte, tüm isimler:
ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
(Bir önceki dönem Adana milletvekili sayısı: 15, CHP Adana milletvekili sayısı: 4)
GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
(Bir önceki dönem Gaziantep milletvekili sayısı: 13, CHP Gaziantep milletvekili sayısı: 2)
HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
(Bir önceki dönem Hatay milletvekili sayısı: 10, CHP Hatay milletvekili sayısı: 4)
KAHRAMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
(Bir önceki dönem Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 7, CHP Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 1)
KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
(Bir önceki dönem Karabük milletvekili sayısı: 3, CHP Karabük milletvekili sayısı: 0)
KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
(Bir önceki dönem Kars milletvekili sayısı: 2, CHP Kars milletvekili sayısı: 0)
KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
(Bir önceki dönem Kastamonu milletvekili sayısı: 3, CHP Kastamonu milletvekili sayısı: 1)
KIRIKKALE
1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
(Bir önceki dönem Kırıkkale milletvekili sayısı: 3, CHP Kırıkkale milletvekili sayısı: 1)
KARAMAN
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
(Bir önceki dönem Karaman milletvekili sayısı: 3, CHP Karaman milletvekili sayısı: 1)
KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
(Bir önceki dönem Kayseri milletvekili sayısı: 10, CHP Kayseri milletvekili sayısı: 1)
KIRKLARELİ
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
(Bir önceki dönem Kırklareli milletvekili sayısı: 3, CHP Kırklareli milletvekili sayısı: 2)
MANİSA
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban
(Bir önceki dönem Manisa milletvekili sayısı: 10, CHP Manisa milletvekili sayısı: 3)
MALATYA
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
(Bir önceki dönem Malatya milletvekili sayısı: 6, CHP Malatya milletvekili sayısı: 1)
MERSİN
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
(Bir önceki dönem Mersin milletvekili sayısı: 12, CHP Mersin milletvekili sayısı: 3)
ORDU
1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz
(Bir önceki dönem Ordu milletvekili sayısı: 6, CHP Ordu milletvekili sayısı: 3)
OSMANİYE
1. Asu Kaya
2. Ünal Köksal
3. Mehmet Dövüşçü
(Bir önceki dönem Osmaniye milletvekili sayısı: 4, CHP Osmaniye milletvekili sayısı: 1)
RİZE
1. Tahsin Ocaklı
2. Köksal Toptan (İYİ Parti)
3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)
(Bir önceki dönem Rize milletvekili sayısı: 3, CHP Rize milletvekili sayısı: 0)
SAKARYA
1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)
(Bir önceki dönem Sakarya milletvekili sayısı: 7, CHP Sakarya milletvekili sayısı: 1)
SAMSUN
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman
3. Mustafa Yeşilyurt
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
(Bir önceki dönem Samsun milletvekili sayısı: 9, CHP Samsun milletvekili sayısı: 2)
ŞANLIURFA
1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin
(Bir önceki dönem Şanlıurfa milletvekili sayısı: 13, CHP Şanlıurfa milletvekili sayısı: 1)
VAN
1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek
(Bir önceki dönem Van milletvekili sayısı: 6, CHP Van milletvekili sayısı: 0)
ZONGULDAK
1. Deniz Yavuzyılmaz
2. Eylem Ertuğ Ertuğrul
3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)
4. Merve Kır
5. Cemalaettin Sağtekin
(Bir önceki dönem Zonguldak milletvekili sayısı: 5, CHP Zonguldak milletvekili sayısı: 1)
İSTANBUL 1. BÖLGE
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA Partisi)
8. Hasan Karal (DEVA Partisi)
9. Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ
İSTANBUL 2. BÖLGE
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
İSTANBUL 3. BÖLGE
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA Partisi)
7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (Demokrat Parti)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15.Burak Kotan
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