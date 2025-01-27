CHP Milletvekiline protesto: 5 bin kişi “yuh”ladı, stadı terk etmek zorunda kaldı!

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı bir önceki haftasonu, Burhaniye Belediyespor ile Edremitspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemeye gitmişti. Sarı, Burhaniye Belediyespor'un karşılaşmayı kazanmasının ardından boynuna kulüp atkısı takmış ve sahaya inerek futbolcularla birlikte galibiyeti kutlamıştı. Edremitsporlu taraftarlar ise, her ikisi de kendi şehrinin takımı olmasına rağmen taraf olan Vekil Sarı'yı "yuh"lamıştı. Geçtiğimiz hafta yaşananlara rağmen bu hafta Edremitspor'un Tavşanlı Linyit ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye giden CHP'li Vekil, görülmemiş bir protestoyla karşılaştı.

STADI TERK ETMESİNİ İSTEDİLER

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ertaş ile stada gelen Milletvekili Sarı, stada girdiği ilk andan itibaren ıslıklanarak protesto edilmeye başlandı. Taraftar, Serkan Sarı'nın stadı terk etmesini istedi. Yaşanan gerginlik sonrası Protokol tribününe geçen Serkan Sarı'ya yönelik protestolar artarak devam etti. Taraftarlar, CHP'li Sarı'nın aynı şehrin iki takımı arasında ayrımcılık yapması nedeniyle tepkilerini sürdürdü. Bunun üzerine Serkan Sarı, stadı terk etmek zorunda kaldı.

ORTAMI GERDİ

Edremitspor'un, Genç Edrolular Taraftar Derneği Başkanı olan Taner Ökten yaptığı açıklamada, "Bir Şehrin Milletvekili aynı şehre hizmet eden kulüpler arasında ayrımcılık yapamaz. Atkı takıp sahaya inerek 3'lü çektiremez, sevinç gösterilerinde bulunamaz. Bu durum doğal olarak ortamı gerdi. Taraftarlarımız da bunu protesto etti" dedi.