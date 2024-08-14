CHP müteahhitlerin partisi olmuş

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentte tartışmalara neden olan İnciraltı planlama süreci hakkında dikkat çekici mesajlar verdi.

18'lik imar uygulaması için yapım sürecine başlayacağını belirten Kaya, "18'lik uygulama ile ilgili süreç şeffaflık içinde olacak. Zaten Tayfun Bey dernek başkanı olarak yakından takip ediyor. Bizim sorunları aşmamızda derneğin bilinçli çalışmasının önemi var. Bakanlığın koordinasyonunda firmayla toplantı yapılacak; hemşerilerimizin talepleri, beklentileri değerlendirilecek. Bu kadar yıl boyunca farklı yerlere bölününce problemler var. Bunların birleştirilmesi ortak bir yaklaşım ortaya koyacak. Plan ile hemşerilerimizin neredeyse tamamı mutlu olduysa, yine mutlu olacakları şekilde süreç devam edecek. Balçova Belediyesi, geçmiş dönemde de şimdi de plana ilişkin yaklaşımı iyi. En çok bundan Balçova Belediyesi kazanacak. Burada planlı şekilde uygulanması ile ilçeye yeni yeşil alanlar, spor alanları kazandırılmış olacak, hem de düzenli alanlar olacak. İlçenin marka değerini yukarı çekecek. Büyükşehir görüşmek isterse onlarla da görüşürüz. Planlama sürecinde Büyükşehir ve ilçe belediyesi ile 3 defa toplantı yapıldı. Ortaya koydukları belediyecilik rezil olmasına rağmen, biz fikir fikirdir diye yine de sorduk. 'Neden müteahhitlerin planlarını savunuyorsun? Vatandaşın yüzde 100 memnun olduğu noktada müteahhitlerin çıkarını savunuyorsun?' diye sordum. Adı sosyal demokrat ancak bunlar müteahhit partisine dönmüş, somut bir örnektir" dedi.

VATANDAŞ BUNU KABUL ETTİ

İnciraltı planlarının düşük yoğunlukta olduğunu belirten Kaya, "Çalışma devam ediyor. 18'lik uygulamasını astık. Burada üzen nokta şu; orası yüzde 99'u vatandaşın. İzmir'in göbeğinde kalmış ve hali belli. İzBB Başkanı, "Bu kadar yoğunlukla plan mı olur?" dedi. 0,60 yoğunluk. Ya dersine çalışmıyor ya da yanlış yönlendiriliyor. Şu an bu yoğunlukta sadece sahil bandındaki yerler var, o kadar düşük yoğunluk. Vatandaşlarımız bunu kabul etti. 2 milyon metrekare alanı, 1 lira kamulaştırma bedeli ödemeden kente kazandırıyoruz. Bunun içinde yeşil alanlar, spor alanları, kamu alanları var. İzmir'in nefes alacağı yeni alan çıkarıyoruz. Fuardan 7 kat büyük alan çıkarıyoruz. Burada düşündüğümüz gibi sağlık yatırımları olursa İzmir'i sağlık turizmi noktasında merkez haline getirecek bir proje. Buna karşılar; yine davalar açıldı. Bundan vatandaş memnun, memnun olmayan müteahhitler. Soyer müteahhitlerin adamıydı. "Niye 10 bin metrekarelik parsel istiyorsun?" diye soruyoruz. Vatandaş 2 bin metrekare parsel istiyor. Buna mantıklı bir açıklama istedik, vermediler. Yeni belediye başkanı da Soyer'in tüm adamlarını kovmasına rağmen İnciraltı'nda müteahhitlerden yana hareket ederek aynı zihniyetle dava sürecini devam ettiriyor. Ben Tugay'ın Soyer ile aynı olduğunu düşünüyorum. İstenmeyen adam Soyer'e selam vereni kovmuşlar. Ancak bir tek müteahhitler istediği şekilde devam ediyor. Garip bir ilişki var. Dernek gitti, açıkladı, anlattı. "Burayı planlayalım" diyorlar. Bu kadar kolay mı? Karşıyaka'da da demek ki bu işi çalışmamışlar. Bu plan 3-5 günde çıkan bir plan değil, 3-4 senede bu noktaya gelebildik. Sil baştan başla mantığı olabilir mi? Yargısal süreçler devam ediyor, iyi de gidiyor. Toprak sahiplerinin lehine giden süreçler söz konusu. CHP yönetiminde Soyer sonrasında yaşananlarda herkes kapı dışarı edildi, ancak burada Tunç Soyer politikası devam ediyor. Şu an süreç yürüyor. Biz kendimizden eminiz. Avrupa'nın en iyi şehircilik planlarından biri yapıldı. Tamamen yaptırmamak üzerine... Gitmemiştir oraya. Yanından geçerken halini görüyorsunuz zaten. Biz Türk yargısına güveniyoruz. Doğru tespitleri yaparlar yargılamada. Burada hem toprak sahipleri hem İzmir kazanıyor. Büyük bir enkaz da ortadan kalkıyor" dedi.

GÖZTEPE PROJESİ KAPSAMINDA

SİT değişikliği tartışmalarına da açıklık getiren Kaya, "Burada Göztepe'nin gençlik sporundan tahsis edilen bir yer var. Göztepe, altyapıdaki branşları için orada bir alan oluşturacak. Buna ilişkin yer için çevreye çok duyarlı bir şekilde çalışması yapılacak. Göztepe'ye müjde olsun. Göztepe'nin de çevre duyarlılığı zaten tartışılacak bir şey değil. Bu bir kazanım. SİT değişikliği sadece Göztepe'nin projesi kapsamında" diye konuştu.