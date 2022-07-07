Haberler Yaşam Haberleri CHP teröre kalkan oldu! Aydeniz için HDP ile birlikte ret oyu kullandılar
Giriş Tarihi: 7.7.2022 06:39 Son Güncelleme: 7.7.2022 07:05

CHP teröre kalkan oldu! Aydeniz için HDP ile birlikte ret oyu kullandılar

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
CHP teröre kalkan oldu! Aydeniz için HDP ile birlikte ret oyu kullandılar

Polise tokat atan DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz için TBMM'de ilk karar çıktı. Hazırlık Komisyonu, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı aldı. "Polise tokat kabul edilemez" açıklamaları yapan CHP çark etti ve HDP ile birlikte ret oyu kullandı.

12 Haziran'da İstanbul'da yapılan yasa dışı eylem sırasında Aydeniz'in polise tokat atması kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Milletvekili Aydeniz hakkındaki fezlekeyi hızla TBMM Başkanlığı'na göndermiş, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu da Aydeniz için Hazırlık Komisyonu kurmuştu.



Hazırlık Komisyonu önceki gün Aydeniz'in savunmasını dinledi. Dün de karar için bir araya geldi. Yapılan tartışmalar sonrasında AK Partili Hazırlık Komisyonu üyelerinin oyu ile Aydeniz'in 5 dosyadan dokunulmazlığının kaldırılması kararı alındı.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye



18 TEMMUZ'DA ÜST KOMİSYONDA

Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Aydeniz'in en fazla dosyası bulunan milletvekilleri arasında yer aldığını, bunlardan çoğunu polis ya da kamu görevlilerine mukavemet ve saldırı ile terör suçlarının oluşturduğunu söyledi.



Özkaya, raporlarını hızla tamamlayıp 18 Temmuz'da Karma Komisyon'a sunacaklarını ve buradaki bir aylık sürenin başlayacağını bildirdi.



HDP SUÇ MAKİNESİ GİBİ

Özkaya, Meclis'e sunulan bin 631 dokunulmazlık dosyasının bin 308'inin HDP ve DBP milletvekillerine ait olduğunu kaydetti.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye



CHP VE HDP YANYANA

Aydeniz'in polise attığı tokattan sonra peş peşe bunun kabul edilemeyeceği yönünde açıklamalar yapan CHP, HDP'nin tehditleri üzerine yine çark etti. CHP, HDP ile kol kola ret oyu kullandı.



CHP'li Hazırlık Komisyonu üyesi Rafet Zeybek'in buna gerekçe olarak toplantıda "Bu dosya siyasi. Siyasi olduğu için de ret oyu kullanacağım" bahanesini ileri sürdüğü bildirildi.



GENEL KURUL KARAR VERECEK

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu raporları Karma Komisyon'da ele alınacak. Karma Komisyon da kendi kararını verip raporları Genel Kurul gündemine indirecek.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye



Genel Kurul'da Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için karar yeter sayısı yeterli olacak. Genel Kurul, dokunulmazlığı kaldırırsa Aydeniz, ilgili dosyalardan yargı önüne çıkacak.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP teröre kalkan oldu! Aydeniz için HDP ile birlikte ret oyu kullandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA