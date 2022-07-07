CHP teröre kalkan oldu! Aydeniz için HDP ile birlikte ret oyu kullandılar





18 TEMMUZ'DA ÜST KOMİSYONDA



Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Aydeniz'in en fazla dosyası bulunan milletvekilleri arasında yer aldığını, bunlardan çoğunu polis ya da kamu görevlilerine mukavemet ve saldırı ile terör suçlarının oluşturduğunu söyledi.