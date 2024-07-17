CHP ve DEM’li vekillerden provokasyon! Başıboş köpek düzenlemesinin görüşüldüğü komisyonu sabote ettiler

CHP VE DEM'Lİ VEKİLLERDEN PROVOKASYON!

AHaber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu şu bilgileri aktardı:

Gergin başladı, gergin devam ediyor. Yarım saat ara verildi. Toplantı salonu değiştirildi. Bu sefer de STK'lardan bazılarının içeri alınmadığı yönünde tartışmalar yaşandı. Ancak CHP, DEM Parti milletvekilleri komisyonun işlemesine engel oluyorlar. Sürekli bağırıyorlar. Bu yasanın çıkmaması ve anayasaya aykırı olduğu yönünde iddialarda bulunuyorlar. Bu arada Derya Pınar, çocuğunu Antalya'da bir köpek saldırısında kaybetmişti. Bazı muhalefet partisi milletvekilleri şunu söylüyorlar: Sokak hayvanlarının kimseye zararı yok diyorlar.

Komisyonda sokak hayvanları tartışması

MAHRA'NIN ANNESİNDEN MUHALEFET VEKİLLERİNE TEPKİ

Derya Pınar da komisyon toplantısına katılan mağdurlar arasında yer alıyor. Çocuğunun ayakkabısını muhalefet milletvekillerine doğru salladı. Çocuğunun bir köpek saldırısında öldüğünü ifade etti. Bunun üzerine komisyon toplantısında gerginlik daha da arttı.