CHP ve DEM’li vekillerden provokasyon! Başıboş köpek düzenlemesinin görüşüldüğü komisyonu sabote ettiler

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. AK Parti milletvekilleri toplantıya, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralananların fotoğrafları ile katıldı. AK Parti'liler, yasa teklifine yönelik itirazlarını dile getiren vekillere bu fotoğrafları gösterdi. AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
Öte yandan muhalefet partilerin milletvekilleri, bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda salonun yetersiz olduğunu söyleyerek, değişiklik talep etti. Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, talebe olumsuz yanıt verince milletvekillerinin tepkisi arttı. Bunun üzerine Kirişci, toplantıya yarım saat ara verdi. Kirişci, aranın ardından komisyon toplantısının daha büyük olan Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna alındığını duyurdu.
CHP VE DEM'Lİ VEKİLLERDEN PROVOKASYON!
AHaber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu şu bilgileri aktardı:
Gergin başladı, gergin devam ediyor. Yarım saat ara verildi. Toplantı salonu değiştirildi. Bu sefer de STK'lardan bazılarının içeri alınmadığı yönünde tartışmalar yaşandı. Ancak CHP, DEM Parti milletvekilleri komisyonun işlemesine engel oluyorlar. Sürekli bağırıyorlar. Bu yasanın çıkmaması ve anayasaya aykırı olduğu yönünde iddialarda bulunuyorlar. Bu arada Derya Pınar, çocuğunu Antalya'da bir köpek saldırısında kaybetmişti. Bazı muhalefet partisi milletvekilleri şunu söylüyorlar: Sokak hayvanlarının kimseye zararı yok diyorlar.
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
MAHRA'NIN ANNESİNDEN MUHALEFET VEKİLLERİNE TEPKİ
Derya Pınar da komisyon toplantısına katılan mağdurlar arasında yer alıyor. Çocuğunun ayakkabısını muhalefet milletvekillerine doğru salladı. Çocuğunun bir köpek saldırısında öldüğünü ifade etti. Bunun üzerine komisyon toplantısında gerginlik daha da arttı.