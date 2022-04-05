CHP ve HDP’den ’Eren Bülbül’ ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil

MHP'li Tufan Nenni ise "Askere, polise, gaziye, şehide düşman olan herkes benim düşmanımdır. Bunlar bana göre vatan hainidir. Bu devletin ekmeğini yiyip suyunu için sonra da ihanet edenlere hilalin gölgesi haram olsun" dedi.

AK Partili Aydın Egin de "CHP Grup başkanına soruyorum, neye hayır diyorlar acaba? CHP'lilere sormak istiyorum. Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Biz Cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz diyorlar keşke öyle olsalar. Atatürk'ün parsisi iseniz Atatürk ülkesi için bu kadar mücadele vermiş iken 15 yaşındaki bir kişi ülkesi için şehadet şerbeti içiyorsa bu kardeşimizin isminin parka verilmesine niye hayır diyorsunuz. Bunu anlamış değilim. Muhtarların talebine rağmen bu ismin verilmemesini hayretle izliyorum" şeklinde konuştu.

GÜLTAK: "ATATÜRK'ÜN PARTİSİ NE HALE GELMİŞ"

Başkan Mustafa Gültak, "Üzülüyorum Atatürk'ün partisi ne hale gelmiş. Gerçekten yazık. Gözlerinize bakıyorum hepiniz gözlerinizi aşağı çekiyorsunuz. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir şehit isminin bir parka bir okula bir caddeye verilmesi kadar doğan bir şey yoktur. Komisyonda çeşitli bahaneler buldunuz ertelediniz. Cumhuriyet mi, devlet mi yoksa siyasi ittifaklar mı önemli. Hangisi önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünler için partiyi kurmadı. Sizin sergilediğiniz olay size zarar veriyor. Siz şehit isminin parka verilmesinde HDP'yi ikna edemediğiniz için hayır demek zorunda kalıyorsunuz. Bunun travmasını içinizde yaşıyorsunuz. Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Siyasi yolda yürüdüğünüz insanları ikna edemiyorsunuz" şeklinde konuştu.

GÜLTAK TABELA ASILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

CHP ve HDP üyelerinin oy çokluğu ile komisyon raporunu onaylaması üzerine tepkisini sürdüren Gültak, "Bir başkan olarak, bir genci sırf ülkesinin çıkarlarına korudu diye bir şehidimizin adını mecliste veremediğim için kendi kendime kahroluyorum. İlgili müdürlüğümüz gitsin oraya Eren Bülbül isminin olduğu tabelayı asın. Yargılanacaksam da ben yargılanırım dedi.