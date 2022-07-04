CHP yöneticisi, meclis üyesine şişeyle saldırdı... Menemen karıştı!

Menemen'de sonunda bu da oldu. CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine girmesinin ardından bu sefer de CHP ilçe yöneticisi Erdal Güneş, bir süre önce CHP'den istifa eden bağımsız meclis üyesi Hasan Ünal'a şişe ile saldırdı.



Hasan Ünal

Hastaneden darp raporu alan Ünal'ın kafasında 3 santimlik kesi oluştuğu öğrenildi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla CHP yöneticisi Erdal Güneş'in Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hasan Ünal'a kafasına şişeyle vurarak hayatına kast ettiğini ileri sürdü. Saldırıya uğrayan Ünal SABAH'a konuştu. CHP'li Erdal Güneş'in aile dostları ile oturduğu bir mekanda kendisine arkadan şişe ile saldırdığını belirten Ünal; "Ben kendisini görmedim bile. Buca Gölet yakınlarında bir mekanda aile dostlarımla birlikte oturuyordum. Lavaboya giderken arkadan şişe ile başıma vurdu. Resmen hayatıma kastetti. Bu, adam öldürmeye tam teşebbüsten başka bir şey değil." İnsan hayatının siyasetten, her şeyden daha değerli olduğuna dikkat çeken Ünal yaşananlardan Menemen Belediye Meclisinin CHP'li Grup Başkan Vekilini sorumlu tuttu. Bizleri bu paylaşımları ile resmen hedef haline getirdi. Bu olayın temelinde çok farklı şeyler var. Resmen hedef haline getirildik. Bunun sonucu olarak da kendini bilmezin biri çıkıp bunu yapıyor. Diyecek bir şey yok. İnsan hayatı siyasetten her şeyden daha değerli."



Erdal Güneş

SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, CHP Menemen ilçe yöneticisi Erdal Güneş'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen ilçe meclisi üyesi Hasan Ünal'a saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

PEHLİVAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Pehlivan paylaşımlarında, CHP'li yönetici Güneş'in, meclis üyesi Ünal'a cam şişeyle kafasına vurarak hayatına kast ettiğini ileri sürdü. Menemen Belediyesi Meclis Başkanlığı olarak süreci takip edeceklerini belirten Başkan Vekili Aydın Hasan Ünal'a da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Pehlivan'ın paylaşımları şu şekilde, "Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'a, Menemen CHP ilçe yöneticisi Erdal Güneş cam şişeyle, arkadan başına vurarak yaralamış ve hayatına kastetmiştir. Menemen CHP İlçe Örgütü'nün bu kişi ile ilgili gerekeni yapacağına inanıyor, Menemen Belediye Meclis Başkanlığı sorumluluğum gereği konunun takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Bu vesile ile Belediye Meclis Üyemiz Hasan Ünal'a, maruz kaldığı bu tatsız ve talihsiz olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



Aydın Pehlivan

ÜNAL SABAH'A KONUŞTU

Öte yandan Erdal Güneş'in şişeli saldırısına uğrayan Bağımsız Meclis Üyesi Hasan Ünal SABAH'a konuştu. "Resmen hayatıma kastedildi." diyen Ünal şunları söyledi: "Arkadaşımızın eşi ve yeğenleri ile birlikte Buca Gölet yakınlarında bir mekanda yemek yiyip işletmede sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısını dinliyorduk.

Aynı gece bizim oturduğumuz mekana yakın bir yerde CHP Buca ilçe başkanlığının düzenlediği yemek varmış. O yemekten çıkanlar daha sonra bizim bulunduğumuz mekana sanatçıyı dinlemeye geldi. Ben o camianın içinden gelen bir kişiyim. Gelenlerin çoğunu da zaten tanıyorum. Hepsi arkadaşlarımız. Her ne kadar partiden istifa etmiş olsak da dostluklar baki kalıyor. Bu arkadaş da aynı mekandaymış ama ben görmedim. Zaten zil zurna sarhoş. Ne yaptığını da hatırlamıyor. Bir ara lavaboya gitmek için masadan kalktım. Yürürken arkadaş şişe ile arkadan saldırdı. Rakı şişesini kafamda kırdı. Başımda 3 santimlik bir kesi ve çizikler mevcut" diye konuştu.

DARP RAPORU ALDIM

Olay gecesi doktora gitmediğini ertesi gün gittiğini belirten Ünal sözlerini şöyle sürdürdü; "Olay sonrası araya Buca İlçe yöneticileri girdi. Mekan sahibinin de ekmeği ile oynamamak için o an şikayetçi olmadım. Ama kendilerine de 'Bu bundan sonra da şikayetçi olmayacağım anlamına gelmez' diye de söyledim. Bu vatandaşın Menemen'de mülkiyeti belediyeye ait bir alanda işlettiği halı saha var. Eski başkanlardan Tahir Şahin döneminde kendisine verilmiş bir halı saha burası. Burayla alakalı benim 2 - 3 ay önce mecliste bir konuşmam olmuştu. Çünkü burası ile ilgili usulsüz bir durum da söz konusu. Arkadaş bunu kendi içinde herhalde şişirmiş."

YAŞANANLARIN İZAHI YOK

"Yaşananların gerekçesi, tarifi, izahı, hiçbir şeyi yok." Diyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir sorunun varsa gel yüz yüze konuşup tartışalım. Kavga edeceksek yüz yüze edelim. Ama sen arkamdan gelip benim kafamda şişe patlatamazsın. Muz Cumhuriyetinde mi yaşıyoruz? İnsan canı siyasetten de her şeyden de değerlidir. Dolayısı ile bir insanın başka birinin canına kastetmesi için gerçekten hasta ruhlu olması lazım. Bence arkadaşın tedaviye ihtiyacı var" diye konuştu.

BİZİ HEDEF GÖSTERDİLER

Olayın ertesi günü hastaneye gidip darp raporu aldığını belirten Ünal; "Burada aslında temel sıkıntı şu. Biz CHP'den istifa ettikten sonra orada özellikle Menemen Belediye Meclisinin CHP'li Grup Başkan vekili ve aynı zamanda büyükşehir belediye meclis üyesi arkadaş var. CHP'den istifa ettiğimiz günden bu yana bu beyefendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli bizleri hedef gösteriyor. Bizleri bu paylaşımları ile resmen hedef haline getirdi. Bu olayın temelinde çok farklı şeyler var. Resmen hedef haline getirildik. Bunun sonucu olarak da kendini bilmezin biri çıkıp bunu yapıyor. Diyecek bir şey yok. İnsan hayatı siyasetten her şeyden daha değerli."

ÜNAL CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP listesinden seçilerek meclis üyeliği koltuğuna oturan Hasan Ünal, geçtiğimiz yılın Mart ayındaki Menemen Belediyesi Meclis toplantısında parti grup kararının aksi yönde davranarak iki meclis üyesi ile birlikte Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a 65 milyonluk borçlanma yetkisi verilmesi yönünde oy kullanmıştı. Kabul oyu üzerine haklarında disiplin süreci başlatılan meclis üyeleri Hasan Ünal, Ali Aydın ve Rasim Yiğit Özge partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.