CHP’de aday tanıtım fiyaskosu

31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Muğla'da ilçe ve büyükşehir Belediye Başkan aday adayları netleşmişti. Buna göre Muğla genelinde toplam 108 aday adayı başvurusu olmuştu. Sadece Bodrum'da ise 21 kişi aday adaylığına başvuru yaptı. Bodrum'da CHP'li aday adaylarının tanıtımı ve projelerini paylaşacağı bir toplantı düzenledi. 400 kişilik Heredot Kültrür Merkezindeki toplantı fiyaskoyla başladı. Vatandaşlar, CHP'nin aday adayı tanıtım toplantısına ilgi göstermedi. 400 kişilik salonda sadece 50 kişinin olduğu görüldü. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar ise alay konusu oldu. Vatandaşlar, "Bu tam bir fiyaskodur. Halkın tepkisi burada daha net anlaşılıyor. Akrabalarını getirseler bile bu salon dolardı" şeklinde konuştu.