Haberler Yaşam Haberleri CHP’de Böcek memnuniyet anketinden çıkmadı iddiası... DEM’in ‘Böcek’e oy moy yok’ açıklaması kafaları karıştırdı
Giriş Tarihi: 11.1.2024 11:40 Son Güncelleme: 11.1.2024 12:20

CHP’de Böcek memnuniyet anketinden çıkmadı iddiası... DEM’in ‘Böcek’e oy moy yok’ açıklaması kafaları karıştırdı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Muhittin Böcek’in MYK’dan adının aday olarak çıkmasına rağmen PM’de neden adaylaştırılmadığını açıkladı. Yücel, PM toplantısının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhttin Böcek'in adaylığıyla ilgili şunları söyledi; "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kısım merkez ilçelerle beraber değerlendirilecek olduğundan PM’de gündeme alınmadı, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok."

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
CHP’de Böcek memnuniyet anketinden çıkmadı iddiası... DEM’in ‘Böcek’e oy moy yok’ açıklaması kafaları karıştırdı

DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Antalya'daki kongreyi yapmak için salon verilmediğini belirterek, Böcek'e isim vermeden yüklenmesi ve "Oy moy yok" demesi de PM'de kafaları karıştırdı. Bu sırada MYK'da büyükşehir adayı olacak isimler gündeme gelince tartışma çıktı. Muhittin Böcek ve Ümit Uysal arasında gidip gelen MYK üyeleri PM'ye Böcek adını sundu. MYK'da Böcek'in adaylığına karşı çıkanlar, isminin memnuniyet anketinden çıkmadığını, Altın Portakal'ın yapılamadığını, icraatlarından da halkın memnun olmadığını ortaya sürdü.

KONYAALTI TEPKİSİ

Bu arada, Cem Kotan'ın Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin ardından sosyal medyadan karşı bir kampanya başlatıldı. Ankara'da bulunan Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Büşra Özdemir'in tepkisine neden oldu. Muhittin Böcek'e yakın bir isim olan Özdemir'in tepkisini yüksek sesle dile getirmesi parti genel merkezinde gerginliğe yol açtı.Koltan'ın Muratpaşa ilçesinde oturduğunu Konyaaltı'nda kırsalda ve merkezde kaç mahallenin olduğunu bile bilmediğini belirten CHP'ler, Konyaaltı'da Koltan'ın aday gösterilmesi halinde oy vermeyeceklerin kaydettiler.

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CHP’de Böcek memnuniyet anketinden çıkmadı iddiası... DEM’in ‘Böcek’e oy moy yok’ açıklaması kafaları karıştırdı
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