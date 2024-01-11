CHP’de Böcek memnuniyet anketinden çıkmadı iddiası... DEM’in ‘Böcek’e oy moy yok’ açıklaması kafaları karıştırdı

DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Antalya'daki kongreyi yapmak için salon verilmediğini belirterek, Böcek'e isim vermeden yüklenmesi ve "Oy moy yok" demesi de PM'de kafaları karıştırdı. Bu sırada MYK'da büyükşehir adayı olacak isimler gündeme gelince tartışma çıktı. Muhittin Böcek ve Ümit Uysal arasında gidip gelen MYK üyeleri PM'ye Böcek adını sundu. MYK'da Böcek'in adaylığına karşı çıkanlar, isminin memnuniyet anketinden çıkmadığını, Altın Portakal'ın yapılamadığını, icraatlarından da halkın memnun olmadığını ortaya sürdü.

KONYAALTI TEPKİSİ

Bu arada, Cem Kotan'ın Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin ardından sosyal medyadan karşı bir kampanya başlatıldı. Ankara'da bulunan Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Büşra Özdemir'in tepkisine neden oldu. Muhittin Böcek'e yakın bir isim olan Özdemir'in tepkisini yüksek sesle dile getirmesi parti genel merkezinde gerginliğe yol açtı.Koltan'ın Muratpaşa ilçesinde oturduğunu Konyaaltı'nda kırsalda ve merkezde kaç mahallenin olduğunu bile bilmediğini belirten CHP'ler, Konyaaltı'da Koltan'ın aday gösterilmesi halinde oy vermeyeceklerin kaydettiler.