Haberler Yaşam Haberleri CHP’de bu kadarına pes dedirten skandal... Önce fiziksel şimdi de psikolojik şiddet
Giriş Tarihi: 7.5.2023 12:35 Son Güncelleme: 7.5.2023 13:11

CHP’de bu kadarına pes dedirten skandal... Önce fiziksel şimdi de psikolojik şiddet

Bursa’da CHP’nin seçim bürosuna giren 10 yaşındaki çocuk, üzerine kaynar çay fırlatılarak yakılmış ve birinci derecede yanıkları bulunan çocuk hastanede tedavi altına alınmıştı. Elinde AK Parti logosu bulunan rüzgar gülü ile dolaştığı için şiddet gören çocuğa bu kez, psikolojik şiddet uygulandı. Çocuğun evine giden CHP’liler, cep telefonu kameralarını açarak, çocuktan, kendi kendini yaktığını söylemesini istedi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’de bu kadarına pes dedirten skandal... Önce fiziksel şimdi de psikolojik şiddet

Bursa'nın Orhangazi İlçesi Horhor Caddesi üzerinde bulunan AK Parti seçim bürosuna giren ve burada kendisine verilen rüzgar gülü ile oynayan çocuk, elindeki oyuncakla hemen yakınlardaki CHP Bürosuna da gitti. Burada çaycı olarak Mustafa A, çocuğu ve AK Parti logolu oyuncağı görünce gözü döndü. Elindeki kaynar çay bardağını 10 yaşındaki çocuğa fırlatan Mustafa A, can acısıyla dışarıya kaçmaya çalışan çocuğun ayağından çıkan ayakkabısını da çocuğun kafasına fırlattı. Ağlayarak kendisini dışarıya atan çocuğa, daha önce girdiği AK Parti seçim bürosundaki partililer yardım etti. Hemen bir arabaya bindirilip hastaneye götürülen çocuğun boyun ve sırt bölgesinde birinci derecede yanıklar tespit edildi.

EVİNE GİDİP YALAN SÖYLEMESİNİ İSTEDİLER

Yaşanan skandal olayın ardından çocuğun evine giden CHP'li İlçe yöneticileri, ellerindeki cep telefonlarının kamerasını açarak, çocuğa, "Çayı kendi kendine döktüğünü söyle, çaycı amca bir şey yapmadı ben yanlışlıkla döktüm de" diyerek ikinci bir skandala daha imza attı. Önce fiziksel ardından da psikolojik şiddete maruz kalan çocuğun ailesi yaşanan olayın ardından şikayetçi oldu. Çocuğun üzerine kaynar çay dökerek yaralanmasına neden olan Mustafa A'nın ise, çıkarıldığı mahkemede tutuklu yargılanmasına karar verildi.

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CHP’de bu kadarına pes dedirten skandal... Önce fiziksel şimdi de psikolojik şiddet
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