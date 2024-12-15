CHP’de ’demokrasi’ çatlağı büyüyor: Karşı adayı destekleyen otobüs şoförü kış günü işten çıkarıldı

CHP'li belediyelerde yaşanan baskı, sürgün ve işten çıkarmalara bir yenisi daha eklendi. İddaya göre CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, DİSK/Genel-İş Sendikası Kırşehir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu öncesi belediye bünyesinde otobüs şoförü olarak çalışan ve sendika temsilciliği yapan Rasim Korkmaz'ı delege seçimlerinde kendi adaylarını desteklemeyip, karşı adayın yanında durduğu için işten çıkarttı.

Kırşehir'de yaşanan olayda iddaya göre sendika başkanlığı seçimleri öncesi Kırşehir Belediyesinde otobüs şoförü olarak çalışan Genel-İş Sendikası Kırşehir Şube Temsilcisi Rasim Korkmaz CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun ve yönetiminin desteklediği adaya karşı kendi adayını destekleyici çalışmalar yürüttü. Yapılan delege seçimlerinde CHP'li Belediye yönetiminin desteklediği delege listesi kaybedince belediye yetkilileri otobüs şoförü Rasim Korkmaz'a belediye içinde mobing uygulayarak Korkmaz'ı otobüs şoförlüğünden alıp beden işçiliği bölümüne verdi. Haksızlık yapıldığını belirten ve görev yeri değişikliğini kabul etmeyen 2 çocuk babası otobüs şoförü kış günü işten çıkarıldı.