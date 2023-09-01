CHP’de garip aday!

Yalova'da yolsuzluk davasında 23 milyon paranın hesabını veremeyen tutuklu olarak 3 sene hapis yatan ve davası devam eden ismin CHP'den adaylığını açıklaması Yalova gündemine bomba gibi düştü. Tepkiler çığ gibi yağdı.

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile yolsuzluk davasında bulunan başkan yardımcısı aynı davadan 3 sene hapis yattı. Mahkemesi devam eden Halit Güleç, CHP 'den Yalova Belediyesi başkan aday adaylığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Öte yandan Vefa Salman'ın istifası sonrası asaleten meclis üyeleri seçimi ile göreve gelen AK Partili Yalova belediye başkanı Mustafa Tutuk kayıp 23 milyon lira ve bunun yasal faizleri için düğmeye bastı.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında konu olan 23 milyon lira ve bunun yasal faizleri için düğmeye basan Başkan Mustafa Tutuk, usulsüz ödeme yapılan şahıslara tebligat göndererek belediyenin paralarını tek tek geri topluyor. Şu ana kadar 6 milyon lira civarında ödemenin alındığını söyleyen Tutuk, "Vatandaşımızın her kuruşunu yasal haklarıyla tahsil edeceğiz" dedi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen aralarında eski Yalova Belediye Başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal'ın da bulunduğu 39 sanıklı yolsuzluk davasına konu olan usulsüz ödemeler için Yalova Belediyesi, sanıklara tebligatlar gönderiyor. Yaşanan hukuksal süreçte önce CHP'li Salman'ın görevden uzaklaştırılması üzerine "Başkan Vekilli" olarak mecliste seçilerek göreve başlayan ve Salman'ın istifasıyla asaleten görevini sürdüren Mustafa Tutuk, tebligatlar sonucu 6 milyon liralık ödemeyi belediye kasasına geri koyduklarını söyledi. Geriye kalan 17 milyonla ilgili avukatların yasal işlemlere devam ettiğini dile getiren Tutuk, "Kuruşu kuruşuna geri alacağız. Üstelik yasal haklarımızla birlikte Yalova'nın hakkı olan parasını kasamıza iade ettireceğiz. Yolsuzluk soruşturma çerçevesinde 39 kişinin yargılandığı davanın Yalova Belediyesi olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Vatandaşımızın her kuruşunu yasal haklarıyla tahsil edeceğiz" dedi.

Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasından sonra 6 Mart 2020'de görevi devraldığında belediye hesaplarında 281 icra ve haciz olduğun söyledi. Tutuk, o dönemde belediyenin bin 250 kişiye belediyenin borcu olduğunu belirterek, "Şuan Yalova Beledimizin borcu yok, icrası yok. Yatırım yapabilen, kendi ekonomik durumuyla, öz kaynaklarıyla yatırımını yapabilen bir belediye haline geldik. Göreve geldiğimizde alacaklıların avukatları oturuyordu. Şuan bütün halkımız gönül rahatlığıyla paralarını veznelerimizden yatırabiliyor. Bankalar hiçbir şekilde hacizlerden dolayı ödeme alamıyor, veznelerimizde alacaklıların avukatları oturuyordu. Şuan belediyemizde böyle bir tablo söz konusu değildir" ifadesini kullandı.