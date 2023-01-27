CHP’de “İNDİRAGANDİ” krizi

Balıkesir'de ihaleye fesat karıştırmaktan görevden alınan CHP'li eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, kendi yerine seçilen CHP'li Başkan Burhan Karışık'ı, suçlamaya devam ediyor.

Karışık'a, sosyal medya üzerinden daha önce imar konularında ağır eleştirilerde bulunan Sarı, son paylaşımında ise "Sokaklardan sökülen parkeler koşar adım Kaplan yapı kooperatifine gidiyormuş!!! İNDİRAGANDİ." diyerek, CHP'li Başkanın yolsuzluk yaptığını ileri sürdü.

FATURA İLE CEVAP VERDİ

Burhan Karışık ise, S.S Kaplan Tatil Köyü Turizm Geliştirme Kooperatifine ait tatil köyünün önündeki parke taşlarının CHP'li Bandırma Belediyesinden alındığını ve bedelinin de ödendiğini belirterek, 550 TL'lik bir fatura paylaşıp, "Çamur at izi kalsın. Bizleri bu ithamlarla yıldıramazlar" dedi. Ancak, 550 TL ile piyasada metrekaresi yaklaşık 50 TL olan parke taşlarından sadece 11 metrekare alınabilmesi, kafalarda soru işareti uyandırdı.