Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugünkü meclis konuşmasında Halk Süt ile ilgili bazı açıklamalarda bulunarak "Ekrem Başkana sordum. 100 bin aileye her sabah süt veriyor. Onların yapamadığını yapıyoruz, tahammül edemiyorlar. Sabah akşam bizi düşünüyorlar nasıl engelleriz diye. Engelleyemezsin kardeşim" ifadelerini kullandı.

YİNE KILIÇDAROĞLU YİNE YALAN

CHP'li kimi isimler ise Ekim 2022 tarihinde sosyal medya hesaplarından Halk Süt projesinin başladığı günden bu yana toplam dağıtılan süt miktarını ve kaç çocuğa toplamda süt dağıtıldığını bilgisini paylaşmıştı. Bu bilgiye göre; Halk Süt'ün başladığı günden bu yana 194.041 çocuğa 17 milyon 623 bin 276 litre süt dağıtıldığı iddia ediliyor. Bu bilgiye göre; Kılıçdaroğlu'nu yine kendi partilileri yalanmış oluyor ve CHP'de kafaların karışık olduğu, Kılıçdaroğlu ile CHP'lilerin hesaplarının farklı çıktığı ortaya çıkıyor.



CHP'de kafalar karışık! Kılıçdaroğlu ile CHP'lilerin Halk Süt hesapları farklı çıktı | Video

HESAPLAMALAR KILIÇDAROĞLU'NU YALANLIYOR!

Çünkü Halk Süt'ün İBB tarafından haftada iki litre, ayda ise ayda 8 litre dağıtıldığı iddia edildiği düşünüldüğünde hesaplamaya göre bir ayda 194 bin 41 aileye 1 milyon 552 bin 328 litre süt dağıtması gerekiyor. 194 bin 41 çocuğa-aileye Halk Süt'ün dağıtılırsa 12 aydaki toplam süt miktarı ise 18 milyon 627 bin 936 litre olması gerekiyor. Oysa Halk Süt'ün başladığı 16 Ekim 2019'dan 16 Ekim 2022 tarihleri arasında üç yıllık toplam çocuk miktarı ve toplam dağıtılan süt miktarı 194.041 çocuğa 17 milyon 623 bin 276 litre süt.

"HER SABAH 100 BİN AİLEYE SÜT DAĞITILIYOR" SÖZLERİ YALAN

Bu hesaplamaya göre; Kılıçdaroğlu'nun "Halk Süt her sabah 100 bin aileye dağıtılıyor" sözlerinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü her gün 100 bin aileye -en az miktardan hesaplanırsa- iki litre süt verilirse günde 200 bin litre süt ayda ise 6 milyon sütün dağıtılması gerekiyor. Yılda ise 72 milyon süte ulaşılması gerekiyor. Hâlbuki üç yıllık toplamda 194.041 çocuğa 17 milyon 623 bin 276 litre süt dağıtıldığı iddia ediliyor. Ancak bu miktar ve çocuk sayısının da manipülasyon içerdiği ve düzenli Halk Süt'ün dağıtılmadığı iddialar arasında.