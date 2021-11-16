CHP’de katı atık toplama bedeli Eriş’le Soyer’i karşı karşıya getirdi

İzmir'de ilçe belediyelerince her yıl yeniden revize edilen katı atık toplama bedellerinin yüksek olması su faturalarının da yüksek gelmesine neden olunca vatandaş isyan etti. Tükettikleri sudan fazla katı atık toplama bedeli ödemek zorunda kalan vatandaşlar, tahsilatı yapan İZSU'ya dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Soyer'in geçtiğimiz günlerde katı atık toplama bedellerinin tüm ilçelerde tek fiyat olarak uygulanması talebi ilçe belediye başkanları tarafından karşılık bulmadı.

"KENDİNİZ TAHSİL EDİN"

Bunun üzerine Soyer, İZSU Genel Kuruluna önerge vererek "Katı atık toplama bedellerini yılbaşından itibaren ilçe belediyeleri kendisi toplasın" dedi. Soyer'in Genel Kurula sunduğu önerge ilçe belediye başkanlarının tepkisine neden oldu. Çok sayıda belediye başkanı tahsilatta büyük zorluklar yaşayacaklarını, dolayısıyla uğrayacakları gelir kaybı nedeniyle çalışanlarının maaşlarını bile ödemekte zorluk çekeceklerini belirterek önergeye karşı çıktı.

ZAM YAPMAMA KARARI ALDILAR AMA…

Soyer'in 'Kendiniz tahsil edin' resti karşısında önceki gün ilçe belediye başkanları bir araya geldi. Toplantı sonrası ilçe belediye başkanları Başkan Soyer'in talebi doğrultusunda katı atık toplama bedellerine 2022 yılında zam yapmama kararı aldı. Başkan Soyer ilçe belediye başkanlarının aldığı kararı sosyal medya hesabı üzerinden İzmirlilere müjde diye duyursa da CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Katı atık ve bertaraf ücretlerine zam yapmayın" çağrısına sıcak bakmadığı öğrenildi.

"BEN YAPARIM"

Edinilen bilgiye göre Eriş, dün ilçe belediye başkanının katıldığı basına kapalı toplantıda, "Benim 74 köyüm var. Ben bu köylerin hepsine araç gönderiyorum, mazot yakıyorum. Zaten maddi açıdan zor durumdayım. Eğer zam yapmazsam iyice zor durumda kalırım. Ben zam yapacağım" dediği öne sürüldü. Eriş'in bu çıkışı karşısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in nasıl tavır alacağı merak konusu oldu.