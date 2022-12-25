CHP’de milletvekilliği sıralama kavgası başladı! “İstifa etmeyeceğim” diyen İl Başkanına istifa tepkisi

2023 yılında yapılacak olan genel seçimler öncesinde CHP'de milletvekili aday adayı olmak için 26 Aralık tarihine kadar istifası istenen il yöneticilerine verilen sürenin dolmasına sayılı günler kala istifası gündemde olan CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na tepkiler artıyor.

16 Şubat 2020 tarihinde CHP İl kongresinde, il kongre delegelerine verdiği sözde "Hiçbir yere, hiçbir makama sadece şahsım değil, 24 yönetim kurulu arkadaşımla beraber talip olmayacağız" diyen Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun istifa kararı parti içinde tartışmalara yol açtı.

Sosyal medya hesaplarından, Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun 16 Şubat 2020 tarihli CHP İl Kongresi'ndeki konuşmaları paylaşan CHP'liler ise yaptıkları yorumlar ile İl Başkanını eleştirirken, yönetim kurulunun da istifa etmesini istedi.

İşte bazı yorumlar

"Bu zatı muhterem kongrede biryere aday degilim dedi danışma kurulunda ön şeçim yap tı ra ca gım diye feryat etti.Ne degişti kimden ne garanti aldı? Duydugum kadarıyla OKS dan almış"



"Madem başkan istifa etti 24 yönetim kuruluda istifa etmelidir"

"Sayelerinde Cumhuriyet halk partisi Denizli de bitti."

"Koltuk tatlı birde vekil oldumu deme gitsin keyfine"