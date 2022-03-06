CHP’de yeni rezalet! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi!

BANA YAPILANLARA ŞAHİT OLDULAR

"O gün orada bulunan müşteriler de bana yapılan zor balığın büyük bölümüne şahit olup yardım çığlıklarını duymuşlardır. Hatta Kemal Çebi ve etrafındaki koruması ve şoförü ve yanında bulunan eski sevgilisinin kız kardeşi ile birlikte beni kapatıp gördükleri odanın penceresinden bağırarak yardım istemem üzerine orada bulunan birkaç kadın polise haber vermiştir.