CHP’deki koltuk kavgası İzmir’in kurtuluş etkinliklerine gölge düşürdü

İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenlere katılan AK Parti Genel Sekerteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnan, yaptığı açıklamada İzmir'in Milli Mücadele'deki tarihi rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kurtuluşu ile Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı şehir İzmir. Kurtuluşun 103. yıl dönümünü gururla kutladık. Kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum." Dedi.

TÖRENDE 1 TANE DAHİ CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ YOKTU

Açıklamasında CHP'li milletvekillerinin resmi törenlerde bulunmamasını eleştiren İnan, şunları söyledi: "Sabah Basmane'den başlayıp o şanlı Kurtuluş'un anma yürüyüşünde bir tane CHP'li milletvekili yoktu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk anma ve saygı töreninde de ortada görünmediler. Hükûmet Konağı'na şanlı bayrağımız çekilirken de yine yoktular. Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül'ün ruhunu yaşamaya gelince nasıl sırra kadem bastığını milletimiz bir kez daha gördü."

9 EYLÜL RUHUNA SAHİP ÇIKMAYANLAR CUMHURİYET'İN DE DEĞERİNİ BİLEMEZ

İnan, CHP'li milletvekillerinin yokluğuna rağmen İzmir'in sahipsiz olmadığını vurguladı. İnan açıklamasının devamında, "Ama herkes bilsin ki İzmir sahipsiz değildir. İzmir'in Cumhur İttifakı vekilleri var, İzmir'in AK Partili vekilleri var. 9 Eylül ruhuna sahip çıkmayanlar, Cumhuriyet'in de değerini bilemez." İfadelerini kullandı.