CHP’den fotoğraflı ’ziyaret’ oyunu

Diyarbakır'da bir dizi programa katılmak üzere gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP önüne gidip anneleri ziyaret etme cesareti gösteremedi. Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Binası önünde 3 yıla yakındır evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmeyen Kılıçdaroğlu, dün gece ailelerin kaldığı otele gizlice giderek görüşmek istedi. Ancak aileler, bu şekildeki bir ziyarete tepki gösterip Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmedi. Annelerden Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ve baba Celil Begdaş ile kısa bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu beklediğini bulamazken, annelerden kırmızı kart gördü. CHP ise otelde masa başında iki aileyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıp, Kılıçdaroğlu'nun anneliri ziyaret ettiğini söyledi. Ancak anneler bu duruma tepki gösterip açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ertelediği 2 günlük Diyarbakır gezisini gerçekleştirdi. Sabah kahvaltıda Sur olaylarında hayatını kaybeden eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve terör örgütü soruşturmasında görevden alındıktan sonra tutuklanarak Edirne Cezaevine konulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi Zeynep Mızraklı'nın da katıldığı kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Sur esnafını gezen Kılıçdaroğlu, daha sonra partisi tarafından düzenlenen bir dizi programlara katıldı.

Kılıçdaroğlu önceki gece geldiği Diyarbakır'da havaalanından ailelerin kaldığı otele gizlice giderek görüşmek istedi. Ancak aileler, bu şekildeki bir ziyarete tepki gösterip Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmedi. Annelerden Ayşegül Biçer ve eşi Rauf Biçer ve baba Celil Begdaş ile kısa bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu, beklediğini bulamadı. Kılıçdaroğlu otelde 4-5 aile ile de görüşmek istedi ancak anneler böyle bir talebe olumsuz yanıt verdi. Otelin lobisindeki kısa görüşmede, anne Ayşegül Biçer, Kılıçdaroğlu'na bu şekilde bir görüşme yapmak istemesinin yanlış olduğunu söyleyerek, "Görüşme yeri burası değil. Annelerle görüşme gibi bir isteğiniz varsa, HDP'nin önündeki çadıra gelin" diyerek otelden ayrıldı. Diyarbakır Annelerinden 'kırmızı kart' gören Kılıçdaroğlu'na evlat nöbeti tutan aileler, açıklama yaparak tepki gösterdi.

CHP, AİLELERLE GÖRÜŞÜLDÜ DİYE FOTOĞRAF SERVİS ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailelerle görüşme olmamasına rağmen otelde iki dakika süren görüşmenin fotoğraflarını servis etti. İnternet sitelerinde yayınlanan fotoğraflar ve haber üzerine aileler, CHP'ye büyük bir tepki gösterdi. HDP önünde toplanan aileler adına açıklama yapan Ruken Canbey, şöyle dedi: "Biz üç yıldır aileler olarak buradayız. Kemal Kılıçdaroğlu bizimle görüşmek yerine otele baskın yapar gibi geldi. Otelde bizimle görüşmek istedi, ancak biz bu talebi reddettik. İki arkadaşımızı temsilci olarak gönderdik biz ailelere kumpas kurup çektikleri fotoğrafları paylaşım yapıp görüşme gibi gösterildi. Bizi dinlemiş gibi gösterdiler. Hem o fotoğraflar hem o haberler yalandır. Bizimle görüşme yeri burasıdır, otel değil. İki gündür Diyarbakır'da demokrasi, helalleşme diyor burada acı çeken aileleri dinlemeye gelmeyen Kılıçdaroğlu'nu şiddetle eleştiriyoruz. Kılıçdaroğlu, dostlarından izin alamadığı için annelere gelemedi."

GELİP HİKAYEMİZİ DİNLESEYDİ

Annelerden Mevlüde Üçdağ ise, "Kılıçdaroğlu otele baskın yaparak annelerle görüşmüş izlenimini verdi. Otele değil gelip burada bizim hikayemizi dinleseydi. Cesaretli olup gelemedi. Çünkü HDP ve ortaklarından izin alamadı" dedi.