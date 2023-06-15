Haberler Yaşam Haberleri CHP’den Milletvekili olan eski esnaf odası başkanı Dinçer, “Artık vekilim, esnafla işim olmaz mı diyor”
Giriş Tarihi: 15.6.2023 14:25 Son Güncelleme: 15.6.2023 14:36

CHP’den Milletvekili olan eski esnaf odası başkanı Dinçer, “Artık vekilim, esnafla işim olmaz mı diyor”

Eski Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı sonrasında CHP’den Mersin Milletvekili seçilen Talat Dinçer’in, 40 yıldır çarşıda ekmek paralarını kazanırken, CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çarşı esnafını boşluğa sürükleyecek projesine karşı sessiz kalması esnafları üzdü.

Bekir COŞKUN
CHP’den Milletvekili olan eski esnaf odası başkanı Dinçer, “Artık vekilim, esnafla işim olmaz mı diyor”

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başka bir proje uygulayacağı için dükkanları yıkılmak istenen Mersin çarşı esnafı, 'rızık kutsaldır' diyerek basın açıklaması yaparken, esnafın oylarıyla seçilen ve sözler veren eski Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı, seçimlerde CHP Mersin Milletvekili olan Talat Dinçer'in sessizliğe bürünmesi tepki topluyor.

Seçimden önce esnafın yanında olduğunu bütün sorunlarını bildiğini her zaman kapısını açık ve yanlarında olacağını söyleyen eski Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı ve CHP'den Mersin Milletvekili seçilen Talat Dinçer, 'Tarihi Mersin Çarşısı'nın yıkımını gerçekleştirmek isteyen CHP'li belediyeye hiçbir tepki göstermeyerek esnafı adeta ortada bıraktı.

Geçtiğimiz hafta CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i protesto eden çarşı esnafı rızıklarıyla oynandığı gerekçesiyle 'rızık kutsaldır' dövizleri açıp, çarşıya siyah çelenk bırakarak, İstiklal Caddesi'ni 1 dakikalığına trafiğe kapatmıştı.

Mersin Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Bekir Algüllü, yaklaşık 40 yıldır çarşıda ekmek paralarını kazandıklarını belirterek "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye başkanı seçilmeden önce bizleri ziyaret edip, restore sözü vermişti. Seçildikten sonra da bizim bulunduğumuz bölgeyi yıkacağını, esnafları mağdur etmeyeceğini söyledi. Şimdi ise 'size yer bulamıyorum' demeye başladı. Bizler her seferinde esnafın olduğu her projeye destek sözü verdik. Biz burada yerinde dönüşüm istiyoruz" dedi.

"ESNAFIN YOK EDİLMESİNE SESSİZ"

Bölge esnafı, 40 yıldır kamu kiracısı oldukları ve belediyeye kira verdiklerini belirterek, "Meslek odalarından ve özellikle eski Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı ve CHP'den Mersin Milletvekili seçilen Talat Dinçer'in sessiz kalması, çözüm önerisinde bulunması da bizleri üzmüştür. Bir an önce Mersin'in esnaflarına destek vermelidir. Esnafın yok edilmesine sessiz kalmamız mümkün değildir" dediler.

Kendilerinin 3 önerisi olduğunu belirten esnaflar, "Birincisi, yıkılan bölgede yeniden yapılanmayla, çarşıya yeni bir vizyon ve esnafların iş yerlerinin tekrar yapılanma önerisi. İkinci önerimiz ise mevcut alanın altına tarihi Mersin kapalı çarşısı yapılması ve Mersin'e bir yeraltı çarşısı kazandırılmasıydı. Üçüncü önerimiz de Çankaya otoparkının üzerindeki parkın kenarlarına güzel bir otantik çarşı ve dükkanlar yapılarak, bölgedeki esnafının mağdur edilmemesiydi" diye konuştular.

EN ÇOK OKUNANLAR

“Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum” diyerek Suriyeli olduğunu iddia eden şahıs Türk çıktı
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a: Gazetecilik değil terbiyesizlik
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
Son dakika: Diyarbakır’da kan donduran olay! Katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı
Yetti be!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi
Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı! Faciadan dönüldü
SON DAKİKA: Merakla beklenen açıklama Cevdet Yılmaz'dan geldi! Yeni OVP için tarih verildi
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’den Milletvekili olan eski esnaf odası başkanı Dinçer, “Artık vekilim, esnafla işim olmaz mı diyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA