CHP’den Milletvekili olan eski esnaf odası başkanı Dinçer, “Artık vekilim, esnafla işim olmaz mı diyor”

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başka bir proje uygulayacağı için dükkanları yıkılmak istenen Mersin çarşı esnafı, 'rızık kutsaldır' diyerek basın açıklaması yaparken, esnafın oylarıyla seçilen ve sözler veren eski Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı, seçimlerde CHP Mersin Milletvekili olan Talat Dinçer'in sessizliğe bürünmesi tepki topluyor.

Seçimden önce esnafın yanında olduğunu bütün sorunlarını bildiğini her zaman kapısını açık ve yanlarında olacağını söyleyen eski Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı ve CHP'den Mersin Milletvekili seçilen Talat Dinçer, 'Tarihi Mersin Çarşısı'nın yıkımını gerçekleştirmek isteyen CHP'li belediyeye hiçbir tepki göstermeyerek esnafı adeta ortada bıraktı.

Geçtiğimiz hafta CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i protesto eden çarşı esnafı rızıklarıyla oynandığı gerekçesiyle 'rızık kutsaldır' dövizleri açıp, çarşıya siyah çelenk bırakarak, İstiklal Caddesi'ni 1 dakikalığına trafiğe kapatmıştı.

Mersin Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Bekir Algüllü, yaklaşık 40 yıldır çarşıda ekmek paralarını kazandıklarını belirterek "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye başkanı seçilmeden önce bizleri ziyaret edip, restore sözü vermişti. Seçildikten sonra da bizim bulunduğumuz bölgeyi yıkacağını, esnafları mağdur etmeyeceğini söyledi. Şimdi ise 'size yer bulamıyorum' demeye başladı. Bizler her seferinde esnafın olduğu her projeye destek sözü verdik. Biz burada yerinde dönüşüm istiyoruz" dedi.

"ESNAFIN YOK EDİLMESİNE SESSİZ"

Bölge esnafı, 40 yıldır kamu kiracısı oldukları ve belediyeye kira verdiklerini belirterek, "Meslek odalarından ve özellikle eski Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı ve CHP'den Mersin Milletvekili seçilen Talat Dinçer'in sessiz kalması, çözüm önerisinde bulunması da bizleri üzmüştür. Bir an önce Mersin'in esnaflarına destek vermelidir. Esnafın yok edilmesine sessiz kalmamız mümkün değildir" dediler.

Kendilerinin 3 önerisi olduğunu belirten esnaflar, "Birincisi, yıkılan bölgede yeniden yapılanmayla, çarşıya yeni bir vizyon ve esnafların iş yerlerinin tekrar yapılanma önerisi. İkinci önerimiz ise mevcut alanın altına tarihi Mersin kapalı çarşısı yapılması ve Mersin'e bir yeraltı çarşısı kazandırılmasıydı. Üçüncü önerimiz de Çankaya otoparkının üzerindeki parkın kenarlarına güzel bir otantik çarşı ve dükkanlar yapılarak, bölgedeki esnafının mağdur edilmemesiydi" diye konuştular.