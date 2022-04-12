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Giriş Tarihi: 12.4.2022 11:24 Son Güncelleme: 12.4.2022 12:06

CHP’den skandal sözlere devam; “Her köşe başına, her parka şehit ismi verilmemesi lazım”

BEKİR COŞKUN
CHP’den skandal sözlere devam; “Her köşe başına, her parka şehit ismi verilmemesi lazım”

Mersin’de Akdeniz Belediye Meclisinde tartışmalara neden olan ve CHP-HDP-EMEP ve bağımsız üyelerin oylarıyla engellenen Huzurkent’te yapımı tamamlanan bir parka Eren Bülbül isminin verilmesi görüşmesi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde de gündeme geldi. CHP’li Serhat Servet Dövenci, “Her köşe başına, her parka şehit ismi verilmemesi lazım” derken, daha sonra konuşan Vahap Seçer, “Dövenci’nin sözlerinin tamamına katılıyorum, imzamı atıyorum” dedi.

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde, yapımı tamamlanan bir parka Eren Bülbül isminin verilmesi CHP-HDP-EMEP ve bağımsız üyeler, skandal savunmalar da yapıp, ret oyu vermişlerdi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan CHP'li Serhat Servet Dövenci, "Her köşe başına, her parka şehit ismi verilmemesi lazım" derken, daha sonra konuşan Vahap Seçer, "Dövenci'nin sözlerinin tamamına katılıyorum, imzamı atıyorum. Bazı değerlerin istismarına katılmıyorum" diyerek, skandal açıklamaları onayladı ve kendisi de yine bir skandala imza atmış oldu.

AK Parti Meclis üyesi Yaşar Açıkbaş, Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada Akdeniz ilçesinde yapımı tamamlanan bir parka Eren Bülbül adının verilmesi önergesine CHP ve HDP'li meclis üyeleri tarafından ret verilmesine tepki gösterdi. Açıkbaş, "Ya olduğumuz gibi görüneceğiz. Ya da göründüğümüz gibi olacağız. Hadi ret veren diğer arkadaşları biliyoruz, onlar göründükleri gibi davranıyorlar. Peki ya CHP neden ret oyu verdi? Yarın diğer şehitlerimizin isimlerini de mi kaldıracaksınız?" diyerek gösterdi.

CHP'Lİ DÖVENCİ'DE SKANDAL SÖZLER

Mecliste söz alan CHP Akdeniz ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Serhat Servet Dövenci, "Şehitlerimize sahip çıkmayı biz de istiyoruz. Şehitlerimiz hepimizin yakınlarıdır. Her köşe başı, her parka bir şehit adı verilmemesi lazım. Bugün parklar hepimizin aileleriyle gidilen, iyi anılarıyla sahiplenmesi gereken yerler. Burada her köşe başına şehit ismi verilerek, oradaki çocuklarımıza kötü anlar hatırlatmamamız lazım" diyerek yine bir skandal açıklamaya imza attı.

CHP'Lİ SEÇER "DÖVENCİ'NİN SÖZLERİNE KATILIYORUM"

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, "Dövenci'nin sözlerinin tamamına katılıyorum ve imzamı atıyorum. Bazı değerlerinin istismarına katılmıyorum" dedi. Böylece Seçer, Türkiye gündemine de taşınan ve yoğun tepkiler çeken CHP'lilerin arkasında olduğunu dile getirdi. Bu durumda Seçer, Şehit Eren Bülbül ismiyle birlikte genel olarak şehitlerin isimlerinin parklara ve yine Dövenci'nin ifadesiyle her köşe başlarına verilmesine karşı olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU;

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde Huzurkent Bahşiş Mahallesinde yapımı tamamlanan ve henüz ismi olmayan bir parka mahalle halkı ve muhtarın talebi üzerine isminin "İyi ki varsın Eren – Eren Bülbül" isminin verilmesi ile ilgili önerge CHP, HDP ve Emek Partisi oylarıyla reddedilmişti. CHP ve HDP'li üyelerin Eren Bülbül'ün isminin parka verilmesini reddetmesi sonrası, karara tepki gösteren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tabelayı alarak parka gitmişti. Sonrasında, tabelayı parka diken Gültak, "Birileri gelsin, yiğitse bu tabelayı söksün. Eğer yasa, beni bir parka şehit ismini vermekten dolayı yargılayacaksa gurur duyarım" demişti. Şehit Eren Bülbül'ün adının bir parka verilmesinin reddedilmesi vatandaşlar ve bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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CHP’den skandal sözlere devam; “Her köşe başına, her parka şehit ismi verilmemesi lazım”
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