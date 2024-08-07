CHP’li 11 meclis üyesinden Başkan Çiçek’e rest

Geçtiğimiz günlerde Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kıraç'ın sosyal medyada eski genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli yazışmaların ifşa olması sonrası Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tarafından görevden alınmasının ardından bu sefer de belediyede dilekçe krizi patlak verdi.

CHP'Lİ 11 MECLİS ÜYESİ DİLEKÇE VERDİ

CHP'li 11 meclis üyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in öfke ve hırs sorunu nedeniyle görevini yerine getiremediğini iddia edip Başkan İlkay Çiçek'ten Başkan Yardımcısı Sönmez'i görevden almasını istedi.

YA O YA BİZ

Sönmez'in görevden alınmaması halinde istifa resti çeken meclis üyeleri Başkan Çiçek'e sundukları dilekçede görevden alma taleplerinin gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

İŞTE O İDDİALAR

CHP Genel Başkanı Özgül Özel'in eş dost akrabaların işe alımlarının yapılmaması yönündeki talimatına rağmen, Sönmez kendi kuzenini ve henüz daha tespit edemedikleri bazı bazı akrabalarına kadın kolları listesinden erkek olmasına rağmen işe alımına onay verdi.

Belediyede araç problemi yaşanırken belediye araçlarından birini kendisine makam aracı yaptı. Yeğenini de kendine özel şoför olarak atadı.

Öfkesini ve kibrini yönetemediği için belediye içerisinde sürekli agresif tavırlar, saldırgan tutumlar sergilemekte. Seçim sonrasında bir meclis üyesini yumruklamış sonrasında kadın bir meclis üyemizin üzerine yürümüş belediye personeline ve birim müdürlerine saygısız ve tehditvari konuşmalarıyla büyük rahatsızlık vermektedir.

İddiaya göre Sönmez yakın zamanda Görece belediye garajında yaklaşık 52 personeli topladı. Personele "düzen sağlamak" adı altında "bir problemi olan varsa gelsin teke tek kavga ederiz" diyerek tehditvari konuşmalar yaptı. Bu durum belediye içinde gerginliğe neden oldu.

Başkan yardımcısı olduktan sonra kapıldığı güç zehirlenmesi, kişisel hırs ve ihtiraslarıyla, ekip olma ruhuna aykırı davranışlar sergiledi. Meclis Üyesi arkadaşlarımızın hakkında halka açık yerlerde dedikodu yaparak ve tehditler savurarak, sistemli olarak itibarsızlaştırma çalışması yapmaktadır. Bu davranışları ile seçmenin partiye olan güvenini sarsmaktadır. Başkan yardımcısı Fatih Kıraç'ın görevden alınmasına sebep olan sosyal medya yazışmalarını basına sızdırdı.

MECLİS ÜYESİNİ YUMRUKLAMIŞTI

CHP'li meclis üyesi Rüzgar Sönmez yerel seçimlerin hemen ardından yapılan ilk meclis toplantısında bazı üyelerin istediği komisyona seçilmesine karşı çıktığı iddiası ile meclis üyesi Harun Bila'yı Gaziemir'de bir otele çağırıp orada darp etmişti. Elmacık kemiği kırılan Bila darp raporu alıp Sönmez'den şikayetçi olsa da sonra şikayetini geri çekmişti. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de Sönmez'i başkan yardımcısı olarak atamıştı. Yaşananlar kulislerde 'at yumruğu kat koltuğu' olarak yorumlanmıştı.