CHP’li 3 belediyede grev çanları çalıyor

İzmir'de içine düştükleri mali krizi aşmak için gayrimenkul satan ilçe belediyeler bu sefer de grev tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İzmir'in Konak ilçe Belediyesinden sonra Gaziemir ve Çiğli Belediyelerinde de bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Yaşanan şok gelişme sonrası her iki belediyede de örgütlü olan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Ramazan Bayramı öncesi işyerlerine grev ilanı asma kararı aldı.

GAZİEMİR'DEKİ TİS 650 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Gaziemir Belediyesinde yaklaşık 650 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar uzlaşma sağlayamadı.

İŞVERENİN TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

İşverenin 35 bin ila 38 bin lira arasında değişen maaş teklifi sendika tarafından kabul görmedi. Yetkili sendika 26 Mart Çarşamba günü saat 10.30'da belediye binasına grev ilanı asacağını duyurdu.

ÖNCE GAZİEMİR SONRA ÇİĞLİ

Gaziemir ve Konak'tan sonra bir grev haberi de CHP'li Çiğli Belediyesinden geldi. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 10 No'lu Şube, örgütlü olduğu Çiğli Belediye Binasına 26 Mart Çarşamba günü saat 12.00'da grevi ilanı asacağını duyurdu. Konak Belediyesinde ise yönetim adına TİS Görüşmelerini sürdüren Sodem Sen, belediyede örgütlü sendikaya yüzde 12 maaş artışı teklifinde bulunmuş, yetkili sendika bu teklifi kabul etmemişti. Yaşananlar üzerine sendika Konak Belediyesi'ne 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'da grev ilanı asacağını duyurmuştu.

NELER YAŞANACAK?

Şimdi tüm gözler Konak, Gaziemir ve Çiğli Belediyelerine çevrildi. Grev ilanının asılması ile birlikte 60 günlük yasal süreçte başlamış olacak. Bu arada görüşmeler devam edecek. Eğer taraflar anlaşma sağlayamazsa örgütlü sendikalar belirledikleri tarihlerde greve gidip o ilçedeki tüm belediye hizmetlerini durduracak. Durum böyle olursa olan her zamanki gibi o ilçede yaşayan İzmirlilere olacak. Başta çöp olmak üzere hiçbir belediyecilik hizmeti verilmeyecek. Yollar asfaltlanmayacak, park ve bahçelerin bakım, onarım, temizlik ve sulama işleri yapılmayacak.