CHP’li adaydan akıl almaz vaatler... ’Turistlerin nasıl kazıklanacağını anlattı’

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, seçim çalışmaları kapsamında kentteki esnaf ziyaretinde, Tarsus'a gelen turistleri nasıl kazıklanarak para kazanacaklarını anlatarak skandal bir olaya imza attı.

"300 TL'lik ürünü turiste 600 TL'ye sat"

Skandal sözlerle esnaftan oy isteyen CHP'li Ali Boltaç bir esnafa, "Turizm pamuktan getirisi çok daha yüksek bir kalem. Yani bacasız sanayi. Sen şimdi tekstil, bıçak, hediyelik eşyalar satıyorsun. Şimdi buraya ne kadar çok turist gelirse sen o kadar çok satarsın. Minimum 300 TL'ye sattığın ürünleri, yarın turistler getirdiğim zaman 500 TL'den 600 TL'den satarsın" dedi.

"Paralı turist getireceğim"

Vaatlerinde Tarsus'a paralı turist getireceğini belirten CHP'li Ali Boltaç, "Bu kardeşine güven. Ben göreve geldiğimde yapacağım ilk iş turizm anlamında bu memleketi bütün dünyaya tanıtacağız. Bu memlekete akın akın turistler gelecek. Gelen turist de kültür turizmine gelecek. Onlar paralı turist. Bu Antalya'ya gelen 5 yıldızlı otelde konaklayan turistlere benzemez. Onlar geldi mi 300-500 avro para harcar" diyerek esnafa hayal dünyasını sundu.