CHP’li adaydan şok sözler! İş vaadiyle delegasyona müdahale edildiğini öne sürdü: Köle pazarı gibi!

İzmir'de CHP Buca ilçe kongresi öncesi gündeme damga vuran gelişme yaşandı. CHP Buca İlçe Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Haydar Karakoyun zehir zemberek açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini açıkladı.

KONGRE BASKI VE MAKAM DAĞITIMI İLE ŞEKİLLENDİRİLEN BİR İRADE GÖLGESİNDE YAPILACAK

CHP'li Haydar Karakoyun yaptığı yazılı açıklamada: şu ifadelere yer verdi: "Bu anlayışla, yaklaşan CHP Buca 39. Olağan İlçe Kongresi'nde, örgütümüzün yeniden halkla bütünleşmesi, liyakat ve emeğin esas alındığı bir yapı kurulması amacıyla ilçe başkanlığına aday olmaya karar verdim. Ancak, ne yazık ki kısa sürede gördüm ki, önümüzdeki kongre; örgüt iradesinin değil, makam dağıtımıyla, işe alım sözüyle, baskıyla şekillendirilen bir iradenin gölgesinde yapılacaktır" dedi.

DELEGE YAPISINA İŞ VAADİ İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Delege yapısına iş sözüyle müdahale edildiğini belirten Haydar Karakoyun, "Geçmiş dönemde partimizin belediyeleri eliyle yaklaşık 300 kişiye iş sözü verilerek, delege yapısına müdahale edilmiş; kimileri makamlarla, kimileri tehditlerle hizaya sokulmuştur. Aynı kirli yöntemlerin, bu kongre sürecinde de tekrar devreye sokulduğu açıkça ortadadır. Bu tablo, CHP'nin özüne, demokrasi anlayışına ve halkçı kimliğine açıkça aykırıdır. Değişim, ancak kirli düzenle gerçek bir mücadele verilerek sağlanır. Ama gördüm ki, bu kongrede değişimden çok, mevcut statükoyu ve kişisel ikballeri koruma çabası hâkim. İlçe başkanlığı yarışı, siyasi bir rekabet değil; adeta bir "köle pazarı" görüntüsüne bürünmüştür. Ben bu oyunun parçası olmayacağım. Ahlakın, emeğin, dürüstlüğün ayaklar altına alındığı bir yarışta, aday olmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle, CHP Buca İlçe Başkanlığı adaylığımı bugün itibariyle geri çekiyor, bu çarpık yapıya meşruiyet kazandırmamak adına kongre sürecinin dışında kalıyorum" ifadelerine yer verdi.

BU BİR GERİ ADIM DEĞİL DÜZENBAZLIĞA, SİYASİ AHLAKSIZLIĞA KARŞI BİR İTİRAZDIR

Haydar Karakoyun açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bu bir geri adım değildir. Bu, kirli pazarlıklara, siyasi ahlaksızlığa ve örgüt iradesini hiçe sayan düzenbazlığa karşı bir itirazdır. Partimizin bir gün gerçekten halkçı, eşitlikçi ve temiz siyaset anlayışıyla yeniden yükseleceğine olan inancımı koruyorum. Mücadelem her zaman sürecektir. CHP, rantın değil halkın partisi olmalıdır. Bizim kavgamız da tam olarak budur" ifadelerine yer verdi. Karakoyun yeniden aday olacağı duyurulan mevcut CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'ya rakip olduğunu açıklamıştı.