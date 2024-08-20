CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi suçüstü yakalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibince sualtı incelemesi yapıldı. Yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı gün Damlataş Plajı Mevkisi'nde yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.

GÖREVLİLER BELİRLEDİ

Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu. Damlataş Plajı Mevkisi'ndeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi ve bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Söz konusu kirlilik sebebiyle Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira idari para cezası uyguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Öte yandan, Bakanlık ekiplerince denizden yeniden alınan numuneler analiz edildi ve deniz suyu değerlerinin normale döndüğü tespit edildi.

TURİZMCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşana olayın ardından Alanyalı turizmciler yaşananlara tepki gösterdi. Bölgenin turizmden ekmek yediğini belirten otel sahipleri, "Biz son kuruşuna kadar belediyeye olan vergilerimizi ödüyoruz. Ancak belediye adeta denize dinamit koyuyor. Kanalizasyon suyunu arıtmadan denize veriyor. Bu turizmi baltalamaktan başka bir şey değil" dedi.