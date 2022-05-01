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Giriş Tarihi: 1.5.2022 13:25 Son Güncelleme: 1.5.2022 13:29

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Ramazan Şenliği tepki çekti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Ramazan Şenliği tepki çekti

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda düzenlediği Ramazan Şenliği’ndeki görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Manevi duygularının ön plana çıkması gerektiği Ramazan ayında sahnede bir kadının çıkarak diskodaki gibi dans edip eğlenmesini izleyen vatandaşlar yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ramazan ayına kesinlikle yakışmıyor. Bu bir rezalet" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

RİO KARNAVALI İLE KARIŞTIRMIŞLAR

Sosyal Paylaşım sitesi Twitter'den tepkilerin dile getiren vatandaşlar ise Ramazan Şenliği'nin Rio Karnavalı ile karıştırıldığını söylemesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise "Bir bir rezillik. Rezilliğe dur diyecek hiç aklı başında biri yok mu?" diyerek görüntülerin kabul edilemez olduğunu kaydettiler.

BİZİMLE ALAKASI YOK

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise yaşanan görüntülerin kendileri ile alakasını olmadığını söylediler. Ramazan Şenliği sırasında bir kişini sahneye çıkıp kendiliğinden dans ettiğini de belirten görevliler, "Görüntü tam olarak izlenirse kadın uyarılıp sahneden indiriliyor" diyerek kendilerini savundu.

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CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Ramazan Şenliği tepki çekti
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