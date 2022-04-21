"CHP’li belediye Kızılay'ın yardım kutularını toplattı!

Türk Kızılay'ı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Türk Kızılay'ı olarak Balkan ülkelerine düzenlenen programda Sırpların hakim olduğu yerlerde bile gıda paketlerini rahatlıkla dağıttıklarını, Sırpların kolaylık sağladığını anlatan Şanlı, Gaziemir Belediyesi'ni kast ederek, "O belediyenin yaptıklarını, Sırplar yapmadı" diye konuştu.

(Ömür Şanlı)

BAŞKANIN EŞİ O İŞİ YAPIYORMUŞ!

Konak, Çiğli, Karabağlar ve Katip Çelebi Üniversitesi'nde sosyal marketler açtıklarını, Torbalı, Tire, Buca ve Kemalpaşa Belediyeleriyle bu ilçelerde açılması planlanan sosyal marketler için görüşmelerin devam ettiğini anlatan Şanlı, Gaziemir'de Kızılay'ın yardım kumbaralarına izin verilmemesini sert bir dille eleştirdi. Başkan Şanlı, şunları söyledi: "Torbalı, Tire ve Buca ve Kemalpaşa'da görüşmeler yapıyoruz. Uygun görürlerse, meclislerinden geçirecekler. Onlar yer veriyor, biz de birlikte çalışmaları yapıyoruz. Bazı belediyelerimiz buna sıcak bakmıyor, üzülüyorum. Bırakın sosyal marketi, sokaklara koyduğumuz Kızılay'ın giysi kumbaralarına bile tahammülleri yok. Biz devletin bayrağını, Kızılay'ın hilalini 182 ülkede dalgalandırıyoruz ama bazı belediyelerimiz Kızılay'ın kutusunu, bağışlarını engelliyorlar. 2,5 yıldır belki düzelirler diyorum ama yok. Örneğin Gaziemir... Böyle bir şey yok. Sen Kızılay'ın bağış toplamasını engelleyemezsin.

Giysi bağış kutularımızı topluyor, kaldırıyor. Yazıktır, bu insanların hakkını gasp ediyorsun. Bu konuyu bizzat başkanın kendisine taşıdık. Kendisi de 'Aynı işi, gıda bankası yapılanması dahilinde benim eşim yapıyor' dedi. Bağış kumbaralarımıza izin vermemesinin gerekçesi bu... Giysi yardımı yapacak olanlar, bırakın istedikleri yere atsınlar yardımlarını. İsteyen belediye kutusuna isteyen Kızılay'a atsın. Bu bağışlar insanlara yardım olarak dönüyor. Üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Ne yazık ki Gaziemir'de farklı, kasıtlı uygulamayla karşı karşıyayız. Kaç yıldır içime ata ata dert oldu. Bu Gaziemirlinin, oradaki yetimin hakkını yemektir. Engel koyma! Bosna Hersek'te, Kosova'da, Karadağ'da, Makedonya'da Kızılay olarak gıda paketleri dağıttık, hediyeler dağıttık.

Sırp devleti, en küçük bir engel dahi çıkarmadı. Gaziemir Belediyesinin yaptığını, Sırp devleti yapmadı. Mesela dünyanın herhangi bir yerinde Kızıl Haçın bağış toplamasını engelleyen bir belediye var mı? Gaziemir'in yaptığını Sırp Devleti yapmıyor. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre, Kızılay, hiçbir yerden izin almaksızın bağış toplayabilen tek kurumdur. Belki düzelir diyorum bekliyorum ama düzelmeye niyeti yok. Çünkü yine o bölgede topladığımız bağışlar Gaziemirli vatandaşa gidecek. Çok bekledim ama beyefendinin hiç düzelmeye gayreti yok." Diye konuştu.